Cette bibliographie de référence répertorie l’ensemble des textes (articles, livres, rapports, etc.) écrits par Pierre Bourdieu et des traductions qui peuvent en être issues. Entreprise par la sociologue Yvette Delsaut, l’une des premières collaboratrices de Pierre Bourdieu, puis continuée par Marie-Christine Rivière, associée depuis longtemps à la gestion de son laboratoire, elle a été établie de manière rigoureuse et systématique au fur et à mesure du développement de l’œuvre.

En permettant de tisser le réseau complet des liens entre les textes, cette bibliographie intégrale constitue un instrument irremplaçable pour maîtriser un ensemble de publications aussi vaste que complexe. En fin de volume figure un entretien daté de l’automne 2001, dans lequel Pierre Bourdieu et Yvette Delsaut interrogent la logique qui inspire la bibliographie et discutent de l’esprit collectif de la recherche.

