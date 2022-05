Vient de paraître :



Au début des années 1990, les premières revendications mémorielles et les travaux historiques plus poussés sur la traite atlantique entraînent la construction de mémoriaux dans les différents lieux où s’était organisé le commerce triangulaire des esclaves noirs. L’ancrage géographique de la mémoire atlantique se fonde le plus souvent sur des lieux en creux, relégués dans le silence, ou des vides pleins de sens. L’océan est vu ici comme le domaine de la trajectoire, ne valant dans la mémoire que comme un entre-deux, vécu à fond de cale : ce n’est pas l’idée de mer en elle-même qui est retenue, mais la fracture qu’elle matérialise entre les rivages. Il s’agit d’examiner l’inscription de faits humains, sociaux et historiques dans l’espace maritime, de construire une géographie littéraire des lieux de mémoire océaniques et de définir le régime mémoriel contemporain.

Yves Clavaron est Professeur de littérature générale et comparée à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Ses travaux portent sur les études postcoloniales, la francophonie, l’écocritique et l’histoire littéraire atlantique.



Odile Gannier est Professeur de littérature générale et comparée à Université Côte d’Azur. Ses travaux portent sur la littérature de voyage, la littérature maritime, les littératures insulaires et postcoloniales.

