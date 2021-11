Ce traité est le commencement d’un projet métaphysique nouveau. Il présente et examine l’idée qu’il y a un lien originaire entre l’espace et l’aléatoire. Informé tant de l’histoire de la métaphysique que de sa critique constante dans la tradition occidentale, il prend ainsi son départ dans une conception renouvelée et de la spatialité et de l’aléatoire. Concevoir qu’il n’y a pas un cadre ou principe global qui enveloppe et régit « tout », n’est que percevoir le verso, comme en négatif, d’une spatialité intrinsèquement multiforme. Dans cette optique, « l'espace » est donc la désignation d’une multiplicité de formes de spatialité. Corrélativement, une des thèses principales du traité est que ce qu’on appelle habituellement « le hasard » ou « l'aléatoire », ne manifeste en fait que les liaisons, discontinuités et incompatibilités qui naissent entre ces différentes formes.

Première partie INTERSECTIONS

I – LA LIMITE DE LA RENCONTRE

II – PROCESSUS ET ORIENTATION. LE PRINCIPE DE LA COMPENSATION DISPROPORTIONNÉE

Seconde partie INCLUSION

I – ATOMISME FORMEL

II – AFFINITÉE

Troisième partie DÉSATURATION

I – HORS CADRE

II – INDOMPTABLE IDÉALITÉ

III – TOTALISATIONS

IV – NON-APTATION

Quatrième partie MÉTAMORPHISMES

I – IDÉALITÉS ET MULTIPLICITÉS

II – DANS QUEL ESPACE ?

III – FIGURA