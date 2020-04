Réinventer les musées ?

Yves Winkin

Suivi d’un Dialogue sur le musée numérique avec Milad Doueihi

MkF éditions. Coll. Les essais médiatiques, 2020.

192 pages – 12 x 20 cm

Réinventer les musées ? En apparence, tout va bien : il n’y a jamais eu autant de musées en France et jamais autant de monde dans les musées. Mais quelques grands musées ne cachent-ils pas la forêt ? Des musées uniquement fréquentés par des groupes scolaires ou du troisième âge ; se reposant sur leurs collections sans se poser trop de questions ?

La mission récente du Ministère de la Culture « Musées du XXIe siècle » offrait de multiples pistes d’action sans épuiser le sujet. Yves Winkin propose ici de prolonger cette réflexion en croisant son expérience d’anthropologue de la communication et de directeur de musée pour proposer une autre approche, fondée sur l’invention de nouveaux rituels – autant de cérémonies publiques pour faire entrer les musées dans le XXIe siècle.

À travers 12 rituels concrets, l’auteur nous invite à repenser le rôle des musées dans notre société.

Yves WINKIN est Professeur extraordinaire émérite de l’Université de Liège et Professeur honoraire du Conservatoire national des arts et métiers. Il a proposé une « anthropologie de la communication » fondée sur une démarche ethnographique. Il a été directeur adjoint de l’École normale supérieure de Lyon, directeur de l’Institut français de l’Éducation et directeur du musée des Arts et Métiers.

Milad DOUEIHI est historien des religions passé à la philosophie du numérique. Il a notamment enseigné à Johns Hopkins, à Laval, à la Sorbonne. Il anime aujourd’hui des séminaires au MIT. Ses ouvrages ont été publiés par Harvard University Press et par les éditions du Seuil : Histoire perverse du cœur humain (1996), Le Paradis terrestre. Mythes et philosophie(2006), Solitude de l’incomparable, Augustin et Spinoza (2009), La grande conversion numérique suivi de Rêveries d’un promeneur numérique (2011).

