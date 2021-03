Yann Sordet

Histoire du livre et de l'édition. Production & circulation, formes & mutations.

Postface de Robert Darnton. Paris, Albin Michel, coll. L'Évolution de l'Humanité, 2021

798 p. — ISBN 978-2-226-45767-7 — 32 €

De l’invention de l’écriture à la révolution numérique, l’ambitieuse synthèse de Yann Sordet, richement documentée et illustrée, retrace les grandes étapes et révolutions de l’histoire du livre, à travers sa production, son économie, sa circulation et sa régulation, mais aussi ses usages, formes et mutations majeures – expansion du codex au début de l’ère chrétienne, mise au point de la typographie en Europe au xve siècle, invention des périodiques au début du xviie, engagement de la librairie dans la société de consommation et mondialisation du marché de l’édition depuis le xixe, dématérialisation des procédés au xxe siècle…

Cette vaste enquête embrasse ainsi l’ensemble de la production écrite, quelles que soient sa vocation – pédagogie, savoirs, combat, culte, information – et ses formes – succès de librairie parfois planétaires, almanachs, publications éphémères et imprimés du quotidien –, tout en interrogeant une ambiguïté fondatrice : à la fois objet manufacturé et produit marchand, le livre est aussi un bien symbolique, une oeuvre à la valeur identitaire forte.

Elle porte enfin une grande attention à la diversité des acteurs de cette histoire générale du livre et de l’édition – auteurs, législateurs, copistes, artistes enlumineurs ou graveurs, imprimeurs-libraires puis éditeurs, mais aussi lecteurs, collectionneurs, bibliothécaires – et à leurs interactions.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

PREMIERE PARTIE : LE LIVRE MANUSCRIT

1. De l’écriture au livre

Le procès de l’écrit

Le signe, le son, le concept

Compter et croire : le calcul, l’au-delà et l’invention de l’écriture L’écriture comptable : jetons, bullae, et tablettes d’argile L’écriture divinatoire : pattes d’oiseaux, écailles et omoplates

La diffusion des écritures alphabétiques

La forme du signe : abstraction linguistique et intention calligraphique

2. Supports et formes du livre dans le bassin méditerranéen

Le papyrus et le volumen La production du papyrus d’après Varron et Pline Le volumen, unité éditoriale Fabrication et représentation du livre dans l’Antiquité gréco-romaine D’autres supports du livre dans le monde gréco-romain

Le parchemin et le codex Des codices antérieurs au volumen ? Le parchemin et les mobiles politiques de sa diffusion La substitution du codex au volumen La résistance réelle et symbolique du rouleau



3. En Orient : d’autres écritures, d’autres supports

En Chine

Au Japon

En Corée

En Inde

4. Le Papier

Chronologie d’un transfert technologique

Fabrication du papier en Europe (XIII e -XVIII e siècle)

-XVIII siècle) Géographie, marché et conjoncture

Le parchemin puis le papier, certes, mais aussi…

5. De l’éclatement des modèles antiques à la Renaissance carolingienne

La fin d’un monde ?

Le développement du monachisme européen

Fondations et filiations : la géographie européenne des scriptoria (VI e -VIII e siècle)

-VIII siècle) Sacré/profane : une nouvelle polarisation des textes et des savoirs

La Renaissance carolingienne : rénovation de l’écriture et des études, héritage antique et édition biblique

L’évolution des écritures : diversification et unité Héritage romain et formes « nationales » La minuscule caroline

Constantinople et la chrétienté orientale : iconoclasme et Renaissance grecque

Congrégations et réformes : place et circulation du livre au sein des ordres monastiques

Le français et les langues vernaculaires à l’épreuve de l’écrit

6. Des scriptoria aux librarii, XIIe-XVe siècle

Le salut, le livre et l’église

Les changements du XII e siècle

siècle Les universités et la pecia

La prédication, un nouvel enjeu pédagogique

Les outils du travail intellectuel Grandes synthèses La glose Index, correctoires et concordances

Traducteurs et passeurs de textes

Le livre hébreu

Le triomphe du gothique

La musique

De nouveaux professionnels Stationnaires et libraires jurés Commanditaires, fournisseurs et clientèle

Le livre d’heures : production de luxe et livre ordinaire à l’usage des laïcs

Les derniers siècles de Byzance et les sources grecques de l’humanisme

7. La fabrique du manuscrit médiéval

Le cahier

Le procès du papier

Les encres

La copie

L’enluminure et le décor

La reliure

Formats et dimensions

8. Bibliothèques antiques et médiévales

DEUXIEME PARTIE : L’INVENTION DE L'IMPRIMÉ

9. Les mutations de l’écrit à la fin du Moyen Âge

Aux sources de l’humanisme

Recherches graphiques

10. L’impression et l’édition avant Gutenberg

Précédents extrême-orientaux

L’impression « naturelle »

Gravure sur bois et livrets xylographiques

La production en série

11. La technique typographique

Gutenberg

Controverses et concurrences historiographiques

L’imprimerie en question : les réserves d’une société inquiète

12. Contraintes et opportunités : la géographie de l’imprimé

La première expansion européenne

Territoires, marchés, répertoires

Une nouvelle économie

Prospectus et spécimens, foires et catalogues : des outils de marchandisation

Les chiffres de la librairie et la question du tirage

Les hommes du livre

13. Le livre et les langues

Le latin et le vernaculaire

Langues et typographies

14. Le livre et les pouvoirs : de la régulation à l’encadrement

15. Un objet nouveau

Un produit en quête d’identité visuelle : marque, adresse et page de titre

Imposition et format

La mise en page typographique

L’image

La couleur

La reliure

TROISIEME PARTIE : LA PREMIERE MODERNITÉ DU LIVRE : RENAISSANCE, HUMANISME, RÉFORME ET IMPRIMERIE

16. Le livre et la foi

Inquiétudes spirituelles

La dévotion moderne

Le défi de l’exégèse

Le défi de la traduction

La Réforme et le livre, la Réforme dans le livre Luther, une révolution médiatique Évangélisme français, réforme genevoise et calvinisme La fracture religieuse et le monde de la librairie : segmentation et opportunisme

La Contre-Réforme par le livre

17. Imprimerie et humanisme

L’appui du pouvoir

Les classiques et la grammaire

Des humanistes imprimeurs : le cas d’Alde Manuce

Des humanistes imprimeurs : les ambiguïtés d’un Josse Bade

Défense de la langue française et orthotypographie

18. Le contrôle de l’édition, entre pouvoirs spirituels, séculiers et corporatifs

L’autorisation d’imprimer : le privilège et la censure a priori

Les ambiguïtés du dépôt légal

L’interdiction des livres et l’index

Rome

L’organisation des métiers (du xvi e siècle à la fin de l’Ancien Régime)

siècle à la fin de l’Ancien Régime) L’imprimeur du roi

19. Réseau des hommes et circulation des livres

20. La mémoire et la gloire : pouvoir du livre

21. Formes et répertoires

L’art de la lettre Le triomphe du romain et l’expérience de l’italique La lettre de civilité La lettre grecque Aux origines de l’orientalisme

La Renaissance et les arts du livre

Évolutions de mise en page

Occasionnels et impressions éphémères

Art épistolaire

Enseigner et apprendre

Pamphlets et libelles

La musique…

… et la danse

Fonctions et économie de l’illustration Iconoclasme et normalisation Les métiers de l’image et la librairie

Le livre scientifique et son « imagerie » Médecine Botanique et sciences naturelles Géographie Astronomie



22. Les marchés de l’édition : ouvertures et cloisonnements

QUATRIEME PARTIE : LA LIBRAIRIE DE L'ÂGE CLASSIQUE

23. Régime de la librairie et police du livre

Censure et surveillance

Le privilège : affirmation, contestation et dévoiement

La contrefaçon : raison économique d’une pratique illicite

24. La concentration des équipements : chiffres et facteurs

25. Information et communication imprimée : l’invention des médias

Naissance de la presse Les précurseurs La « Gazette » L’expansion du périodique

Édition et politique Crises et communication politique Les mazarinades Gabriel Naudé et le régime des médias L’Imprimerie royale



26. Usagers, clientèles et stratégies éditoriales

Les stimulations de la Contre-Réforme Les Jésuites et la pédagogie par le livre Le livre missionnaire L’action des diocèses : catéchismes et conférences ecclésiastiques

Succès de librairie et « long-sellers »

Des collections avant la lettre

Économie de l’éphémère

Le livre populaire Pliego de cordel et chapbooks La Bibliothèque bleue Les almanachs

L’image populaire

L’histoire dans les livres, l’histoire par les livres

Grandes synthèses collectives et dictionnaires

Les bibliothèques et le marché de la librairie

27. Demandes locales, marchés lointains : l’imprimé hors d’Europe

28. Techniques et formes : l’évolution des livres aux XVIIe et XVIIIe siècles

Calligraphie et typographie à l’âge classique Financière et ronde, française ou anglaise Écritures artificielles La réforme du signe et le Romain du Roi

Mises en texte classiques

L’édition musicale

La diffusion manuscrite

CINQUIEME PARTIE : LE LIVRE EN RÉVOLUTION

29. Convulsions médiatiques et livres ordinaires

30. L’expansion de la clandestinité

31. Contrôle, répression, libertés

Un code pour la librairie

La recherche de compromis Les permissions tacites Surveiller pour prévenir Légaliser pour contenir

Quelques péripéties éditoriales des Lumières 1752-1772 : l’ Encyclopédie 1758 : De l’esprit 1762 : L’Émile

La question de la liberté de la presse

32. Reconnaissance de l’auteur et statut des œuvres

33. Le livre acteur : l’imprimé dans l’espace public

34. Tensions économiques et innovations techniques

35. Une nouvelle esthétique du livre

36. L’édition française à travers Révolution, Empire et Restauration : césure ou transition ?

La Révolution française : une tabula rasa ?

Le code impérial de la libraire et le système du brevet (1810)

Les oscillations de la Restauration

37. Livres, nations et transferts culturels

SIXIEME PARTIE : VERS UN MODÈLE INDUSTRUEL ?

38. Contexte technique et demande sociale

39. La dynamique des inventions

Les mutations du papier

Une mécanisation croissante de l’impression et de la composition La stéréotypie La presse à un coup Plan contre plan, plan contre cylindre, cylindre contre cylindre : vers la presse rotative Les mutations de la composition et la fin programmée du caractère mobile



40. Le règne de l’image

La lithographie

Le renouveau de la gravure sur bois

La presse illustrée

41. La photographie

Mise au point des procédés

Adapter la photographie à l’édition

Le livre et l’art photographique

Le livre et le document photographique

La photographie et la presse

42. Le livre et la loi

La lutte contre la contrefaçon belge Des facteurs économiques et juridiques favorables Contre-offensives La Convention du 22 août 1852

Les débats sur la propriété littéraire Une question sociale Le droit d’auteur et la convention de Berne (1886) Le cas des États-Unis et l’International Copyright Act (1891)

Le journal : contraintes légales et surveillance

La « censure » des temps modernes et la liberté de la presse

43. Les hommes et les structures

Feu l’imprimeur-libraire : le temps des imprimeurs et des éditeurs

La naissance des « maisons » d’édition

Les grands entrepreneurs de l’imprimerie

La politique sociale des patrons imprimeurs

L’ouvrier et la machine

Métiers du livre et organisations professionnelles Dans l’imprimerie : chambre patronale et syndicalisme ouvrier Dans l’édition : Cercle de la librairie et Syndicat de l’édition Les libraires Les bouquinistes Les relieurs



44. Répertoires et stratégies

La presse de masse

Le feuilleton

L’invention de la collection

Le prix du livre La « révolution » Charpentier Livraisons et romans à quatre sous Dans le monde anglo-saxon : des Penny bloods aux Pulp Magazines

Géographie, voyages et guides

Histoire et archéologie : l’édition subventionnée

Édition et pédagogie Le moteur de l’Instruction publique Manuels, revues, dictionnaires et « matériel » pédagogique Aux origines de la littérature jeunesse La guerre des manuels Le marché de l’université

Almanachs et « travaux de ville »

45. Les institutions de la lecture

46. Banalisation et sacralisation

47. L’industrie occidentale de l’édition dans le monde

SEPTIEME PARTIE : LES TEMPS MODERNES : DÉMATÉRIALISATION ET SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

48. Une production en voie de dématérialisation

La fin du plomb : offset et photocomposition

L’informatisation des procédés

La domestication des techniques Microphotographie, électrophotographie, photocopie Micro-informatique et auto-édition

Concentration, surproduction

La « chaîne graphique »

Les industries graphiques en chiffres au début du XXI e siècle Géographie, structures et effectifs Segments de marché et tendances conjoncturelles

siècle

49. Le livre, l’artisan et l’artiste

Poétique et matérialité du signe

La création typographique : vitalité et normalisation

Presses privées et livres d’artiste

La reliure : à l’épreuve de la modernité et de l’industrie

50. Le livre et la politique, les politiques du livre

Le « quatrième pouvoir » et les « batailles du livre »

L’encadrement de l’édition en temps de guerre

Les formes de la clandestinité

Les politiques du livre Les promesses du Front populaire Outils et acteurs de la régulation Prix unique et exception culturelle Alphabétisation, édition et développement : les ambiguïtés de la francophonie



51. Économie de l’édition contemporaine

Mondialisation et flux de traduction

Oligopoles et marges dispersées

« Trade », « Learning » & « Professional » : le TOP 10 mondial de l’édition

Les nouveaux acteurs de l’économie du livre

La situation de la librairie

52. Figures de l’édition contemporaine

Les prix littéraires, institution, moteur économique et polémiques

« Galligrasseuil » : les grands de l’édition littéraire

Le livre jeunesse

Poche et Paperbacks

Secteurs marchand et institutionnel dans l’édition universitaire

Indépendants et francs-tireurs

La fin des éditeurs ?

53. Le numérique et l’édition : déplacements, permanences et questionnements

La « troisième révolution du livre » : le discours et l’historiographie

De l’auteur au lecteur : continuum et nouveaux intermédiaires

Une reconfiguration partielle de l’écosystème éditorial

Batailles judiciaires et négociations

Open access et science ouverte

POSTFACE de Robert Darnton

TABLE DES ILLUSTRATIONS. 928BIBLIOGRAPHIE. 946

INDEX des noms de personnes, de collectivitÉs, de lieux, et des titres (œuvres anonymes, périodiques et collections).