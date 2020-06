La bibliothèque du littéraire

Yannick Mercoyrol

Date de parution: 10/06/2020

Nombre de pages: 288

ISBN: 978-2-13-082469-5



Cet ouvrage se présente sous la forme d’un usuel sur les grandes œuvres de la littérature française. Pour chaque œuvre étudiée, un résumé précis rappelle le canevas du texte, dont les pistes principales d'analyse sont ensuite exposées dans des développements littéraires, offrant un exemple du type de discours attendu dans les études supérieures.

D’utilisation agréable et claire, grâce au classement générique et chronologique, ces études constituent ainsi un outil de référence pour ceux qui s’engagent dans des études de lettres, qui les accompagnera durant toutes leurs années d’apprentissage en leur apportant de solides bases d’analyse. Aussi les étudiants préparant le CAPES ou des oraux de culture générale (ENS ou HEC) y trouveront-ils des éléments précieux afin de se préparer au mieux à un exercice exigeant et délicat.

Ce livre se veut également une invitation pour tous ceux qui s’intéressent à la littérature et entendent enrichir leur culture, afin de piquer leur curiosité et de susciter l’envie d’aller découvrir des textes toujours essentiels.



Sommaire

Première partie. — Prose : de François Rabelais à Marguerite Duras. Les 39 marches

I. Gargantua : François Rabelais – II. Apologie de Raymond Sebond : Michel de Montaigne – III. La Princesse de Clèves : Madame de La Fayette – IV. Les Lettres persanes : Montesquieu – V. Histoire du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut : Abbé Prévost – VI. Candide ou l’optimisme : Voltaire – VIII. Jacques le Fataliste : Denis Diderot – X. Les Rêveries du promeneur solitaire : Jean-Jacques Rousseau – XI. Les Liaisons dangereuses : Choderlos de Laclos – XII. Les Confessions : Jean-Jacques Rousseau –XIV. René : François-René de Chateaubriand – XV. Le Rouge et le Noir : Stendhal – XVII. Notre-Dame de Paris : Victor Hugo – XIX. Le Père Goriot : Honoré de Balzac – XXI. La Chartreuse de Parme : Stendhal – XXII. Madame Bovary : Gustave Flaubert – XXIII. Les Misérables : Victor Hugo – XXVII. Une Vie : Guy de Maupassant – XXVIII. À rebours : Joris-Karl Huysmans – XXIX. Bel-Ami : Guy de Maupassant – XXX. Germinal : Émile Zola – XXXI. Un Amour de Swann : Marcel Proust – XXXIII. Voyage au bout de la nuit : Louis-Ferdinand Céline – XXXV. L'Étranger : Albert Camus – XXXVI. Un Roi sans divertissement : Jean Giono – XXXVII. Mémoires d'Hadrien : Marguerite Yourcenar – XXXVIII. Les Mots : Jean-Paul Sartre

Deuxième partie. — Poésie : de Joachim du Bellay à Saint-John Perse. Poésie ininterrompue

II. Sonnets pour Hélène : Pierre de Ronsard – III. Fables : Jean de La Fontaine – IV. Méditations poétiques : Alphonse de Lamartine – V. Les Contemplations : Victor Hugo – VI. Les Fleurs du Mal : Charles Baudelaire – VII. Petits poèmes en prose : Charles Baudelaire – VIII. Fêtes galantes : Paul Verlaine – XI. Poésies : Arthur Rimbaud – XII. Alcools : Guillaume Apollinaire – XIII. Capitale de la douleur : Paul Éluard – XIV. Le Parti pris des choses : Francis Ponge – XV. Les Yeux d'Elsa : Louis Aragon – XVI. Fureur et Mystère : René Char – XVII. Amers : Saint-John Perse

Troisième partie. — Théâtre : de Pierre Corneille à Samuel Beckett. Le grand répertoire

I. Le Cid : Pierre Corneille – II. Horace : Pierre Corneille – VII. Le Misanthrope : Molière – VIII. Andromaque : Jean Racine – IX. Britannicus : Jean Racine – X. Bérénice : Jean Racine – XI. Le Bourgeois gentilhomme : Molière – XIII. Phèdre : Jean Racine – XIV. Le Jeu de l'amour et du hasard : Marivaux – XVI. Le Barbier de Séville : Beaumarchais – XVII. Le Mariage de Figaro : Beaumarchais – XVIII. Hernani : Victor Hugo – XIX. Lorenzaccio : Alfred de Musset – XX. Ruy Blas : Victor Hugo – XXI. Partage de Midi : Paul Claudel – XXII. La Guerre de Troie n'aura pas lieu : Jean Giraudoux – XXIII. Huis clos : Jean-Paul Sartre – XXV. Caligula : Albert Camus – XXVI. La Cantatrice chauve : Eugène Ionesco – XXVII. En attendant Godot : Samuel Beckett.

