Yvon Le Scanff

Senancour. Penser nature.

Présentation :

Cet ouvrage présente Senancour comme un penseur qui place la force immanente et universelle de la nature au cœur d’une intuition fondamentale et programmatique, mais également comme un écrivain qui invite la pensée à se faire littéraire et la littérature à se mettre à l’épreuve des idées.

Table des matières