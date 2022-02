Les récits de Xavier Eyma, Jules Chabot de Bouin et Louis de Maynard publiés dans ce volume racontent la conquête de la Martinique - conquête destinée à améliorer la position géopolitique et économique de la France dans le monde. Ces écrits n’en soulignent pas moins le fait que l’ambition, fût-elle héroïque et désintéressée au départ, a toujours un prix. En lisant entre les lignes, on découvre que l’extermination des Caraïbes, l’exploitation des Noirs africains transportés par-delà la mer et la lutte contre des individus et pays rivaux sont la contrepartie de certains projets nationaux tout comme la mort représente la solde du rêve d’amour et de promotion sociale de certaines femmes.





Introduction par Barbara T. Cooper … … v

Maynard, Chabot de Bouin et Eyma … … ix

Le premier qui fonda un établissement au milieu des Indiens caraïbes fut un capitaine de Dieppe nommé Desnambuc xi

Xavier Eyma et Le Roi des tropiques … … xiv

Du Parquet : un neveu non moins exceptionnel … xvi

Marie Bonnard du Parquet et Madame de Maintenon … xviii

Chabot de Bouin ou l’histoire en mode ironique … xx

Un successeur aux flibustiers : le faux Prince de Modène – histoire d’un aventurier peu scrupuleux et ses dupes xxii

Conclusion … … … … … xxiv

Note technique et remerciements … … xxvii

Bibliographie sélective … … … xxix

Pionniers et aventuriers à la Martinique 1

Xavier Eyma, Le Roi des Tropiques … … 3

Jules Chabot de Bouin, Souvenir des Antilles ... ... 179

Louis de Maynard, Un Prince à la Martinique ... ... 201

Annexes … … … … … 219

1 : Fragment d’un manuscrit de Fanny Reybaud … 221

2 : Émile Souvestre (?), « Vaudrosques-Diel d’Énambuc, fondateur des colonies françaises dans les Antilles » ...237

3 : René Maran conteste… … … … 239

Table des matières … … … … 243