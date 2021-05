Walt Whitman

Feuilles d'Herbe

Introduction et notes de : Roger Asselineau

Traduit par : Roger Asselineau

Illustrations de : Margaret C. Cook

Les Belles Lettres, 2021

*

XXVI + 416 pages

EAN13 : 9782251452012

*

PRÉSENTATION

Camarade, ceci n’est pas un livre —

Qui touche ceci touche un homme.

Walt Whitman

« Il faut que je confesse que moi, un Toscan, un Italien, un Latin, je n’ai pas senti ce que voulait dire la poésie en lisant Virgile ou Dante et encore moins Pétrarque et le Tasse, poètes de luxe et par conséquent plus hommes de lettres que poètes, mais bien en lisant les énumérations puériles et les invocations passionnées du bon faucheur des Feuilles d’Herbe. »

Giovanni Papini, Ritratti Stranieri, 1908-1921.

*

TABLE DES MATIÈRES

Walt Whitman, par Roger Asselineau



Dédicaces.

Je chante le soi-même

Aux pays étrangers

À un historien

À toi vieille cause

Quand j’ai lu le livre

Quand j’ai commencé mes études

Aux États-Unis

Moi, imperturbable

J’entends l’Amérique qui chante

Encore que celui que je chante

Ne me fermez pas vos portes

Poètes à venir

Toi lecteur



Parti de Paumanok



Chant de moi-même



Enfants d’Adam.

Vers le paradis terrestre, le monde

Tout cela provenant des rivières emprisonnées et douloureuses

Je chante le corps électrique

Une femme m’attend

Moi dans toute ma spontanéité

Une heure de folie et de joie

Sortie de l’océan qui roule la foule

Comme nous avons longtemps été dupes nous deux

Ô hymen ! ô hyménée !



Calamus.

Dans les sentiers non frayés

Herbage parfumé de ma poitrine

Qui que tu sois qui me tiens maintenant à la main

Voici ce qu’en chantant au printemps

Du terrible doute des apparences

La base de toute métaphysique

Chroniqueurs de siècles à venir

Quand j’ai appris à la fin de la journée

Es-tu la nouvelle personne attirée vers moi

Le feu ne flambe et ne consume pas

Coulez gouttes

J’ai vu en Louisiane un chêne-vert

À un inconnu

En ce moment consumé de désir et songeur

J’apprends qu’on m’a accusé

Voici mes feuilles les plus fragiles

Vision rapide

Terre, mon image

J’ai rêvé en rêve

Pourquoi croyez-vous que je prends la plume

Parfois avec quelqu’un que j’aime

Éternel et bien ancré, ô mon amour

Parmi la multitude

Cette ombre, mon image



Chant de la grand-route



Sur le bac de Brooklyn

Chant de celui qui répond



Un chant de joies



Le chant du cèdre de Californie



Chant de la terre qui tourne



Oiseaux de passage.

Pionniers, ô pionniers



Épaves.

Venant du berceau perpétuellement balancé

Comme je refluais avec l’océan de la vie

Larmes

À bord d’un navire à la barre

Sur la plage le soir

Seul sur la plage le soir



Au bord de la route.

Ô moi ! ô vie !



Commémoration du Président Lincoln.

La dernière fois que les lilas fleurirent



Au bord de l’Ontario bleu



Ruisselets d’automne.

Il y avait un enfant qui partait à l’aventure tous les jours

La morgue municipale

Cet engrais

Ramage pour le temps des lilas

De derrière ce masque

À une prostituée

Miracles

Qui veut apprendre en entier ma leçon ?

Ô étoile de France

Le dompteur de bœufs



En route pour l’Inde



La prière de Christophe Colomb



Les dormeurs



Penser au temps



Chuchotements de la mort divine.

Chantant le carré divin

J’ai rêvé à celui que j’aime

Heures longues, interminables, douloureuses

Heures de découragement

Comme si un fantôme me caressait

Pendant longtemps j’ai cru

Qui lit ceci maintenant



De Midi à la nuit étoilée.

À une locomotive en hiver

Ah ! insuffisances, tressaillements de douleur



Chants d’adieu.

À un de ces jours



Grains de sable de mes soixante-dix ans.

Oiseau solitaire, de ta gorge joyeuse



Adieu mon imagination.

Le but des Feuilles d’herbe

*

