Instructions pour la réalisation d’une carte générale des langues

D’après une idée de J. W. von Goethe

Wilhelm von HUMBOLDT

Editions Rue d'Ulm

coll Versions françaises, 2020

Nb pages : 150

ISBN-9782728806522

21.00 €



Le Goethe-und-Schiller-Archiv de Weimar conserve un document fascinant : les « Instructions pour la réalisation d’une carte générale des langues » adressées par W. von Humboldt à Goethe le 15 novembre 1812. Elles devaient fournir à ce dernier les indications nécessaires à l’établissement d’une carte des langues d’Europe qu’il avait appelée de ses vœux à la suite d’un séjour commun à Carlsbad en juin 1812. Bien que Goethe se soit attelé à la tâche, jusqu’à faire monter sur des planches à dessin des fonds de carte d’Europe afin de les colorer, rien ne prouve que la carte ait été effectivement produite. Seul subsiste aujourd’hui ce document. Encore inédit en Allemagne, il est reproduit en fac-similé et traduit ici pour la première fois.

Témoin d’un projet plus vaste de cartographie des langues du monde, le texte ouvre une fenêtre sur un moment particulier de l’histoire, et de la rencontre, des études linguistiques et de la cartographie. Outre la carte elle-même, réalisée aujourd’hui, nous proposons au lecteur des voies d’approche pour mieux comprendre ce projet dans son contexte scientifique et littéraire, en retraçant ses étapes successives, en explorant le rapport entre langues et géographie chez Humboldt, en le replaçant dans le contexte de l’histoire de la cartographie et en éclairant le rôle des représentations spatiales et des cartes dans l’œuvre de Goethe.

Édition de David BLANKENSTEIN, Julien CAVERO, Mandana COVINDASSAMY et Sandrine MAUFROY

Avec de nombreuses illustrations dont 10 en couleurs

*

Sommaire

Avant-propos

Créer l’espace des langues

Les étapes d’un projet novateur, par Sandrine MAUFROY

Wilhelm von Humboldt, un linguiste géographe, par David BLANKENSTEIN

Les langues en carte, par Julien CAVERO

Les « instructions » de Wilhelm von Humboldt

Instructions pour la réalisation d’une carte générale des langues, traduit de l’allemand par Sandrine MAUFROY

Notes de la traductrice

Carte générale des langues d’Europe, par Julien CAVERO

Dresser la carte, par Julien CAVERO

Goethe, écrivain cartographe

Les cartes et les langues, par Julien CAVERO et Mandana COVINDASSAMY

Écrire sous le signe des cartes, par Mandana COVINDASSAMY

Bibliographie

*



L’auteur et l’inspirateur du texte central

Wilhelm von HUMBOLDT (1767-1835) est une figure majeure du néohumanisme allemand, porteur d’un idéal de formation de l’individu par la fréquentation des Anciens. Diplomate et homme d’État, il a posé les bases d’une linguistique comparative et anthropologique. Son intérêt pour le langage, éveillé lors de sa rencontre avec le basque, l’a conduit à étudier un grand nombre de langues d’Europe, d’Amérique et d’Asie. Son approche théorique et philosophique du langage et de la diversité linguistique est étroitement liée à son étude empirique et systématique de la structure des langues du monde.

Célébré dans toute l’Europe dès la parution des Souffrances du jeune Werther, Johann Wolfgang von GOETHE (1749-1832) s’est imposé comme poète, romancier et dramaturge. Il n’en était pas moins dessinateur prolixe (plus de 2 000 dessins sont conservés) et aussi homme de science, contribuant à des domaines aussi variés que la botanique, la zoologie, l’anatomie, la géologie, la météorologie ou encore l’optique. Si son intérêt pour la cartographie est moins connu, il est loin d’être anecdotique et témoigne d’une approche visuelle qui irrigue toute son écriture.

*

Les éditeurs du volume

Historien de l’art et muséologue, David BLANKENSTEIN a été co-commissaire des expositions Les Frères Humboldt.L’Europe de l’esprit (Observatoire de Paris, 2014) et Wilhelm und Alexander von Humboldt (Deutsches Historisches Museum de Berlin, 2019). Géographe de formation, Julien CAVERO est ingénieur d’études en sciences de l’information géographique au Laboratoire de géographie physique (CNRS-UMR 8591). Il met en œuvre les outils et les concepts de la cartographie. Agrégée d’allemand, Mandana COVINDASSAMY est maître de conférences à l’École normale supérieure et chercheuse à l’UMR Pays germaniques. Elle a publié sur Goethe, W. G. Sebald, Robert Walser ou Alexander Kluge. Agrégée d’allemand, Sandrine MAUFROY est maître de conférences à l’UFR d’études germaniques et nordiques de Sorbonne Université et membre de l’EA 3556 REIGENN. Elle a publié des études sur W. von Humboldt et traduit ses principaux textes sur l’Antiquité.