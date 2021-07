Wole Soyinka

Aké, les années d’enfance

Édition de : Pauline Leroy

Traduction : Étienne Galle

GF-Flammarion, 2021

Paru le 09/06/2021

480 p. — EAN : 9782080251930

« Il est arrivé malheur à la mission d’Aké. Le sol s’est érodé, les pelouses se sont dénudées et le mystère a été chassé des hauteurs autrefois si secrètes. À l’époque dont je parle il ne se passait pas de jour où ne s’ouvrît au regard un enclos, une poche de rochers, un bosquet buissonneux, une colonie d’escargots. »

Aké, c’est le petit village de l’ouest du Nigéria où Wole Soyinka, futur dramaturge et Prix Nobel de littérature, a passé ses premières années. Enfant curieux et obstiné, aimant autant les livres que s’attirer des ennuis, l’auteur grandit entre des parents chrétiens et les traditions spirituelles yorouba. Aké, c’est le récit d’une enfance pleine de vie, d’énigmes et de découvertes ; c’est l’histoire d’un passage, vers l’âge et l’univers des adultes, du village innocent à la civilisation urbaine; c’est enfin le regard d’un immense écrivain sur les mystères de l’enfance, empreint des images, des sons et des arômes colorés du monde qui l’a façonné.

