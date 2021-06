W. M. Thackeray, Lettres à un jeune Londonien

Préface de Marc Porée.

Édition de Sean Rose.

Illustrations de Marc Poitvin.

Paris : Editions Rue d'Ulm, 2021.

232 p.

EAN 9782728807383

20,00 EUR

Présentation de l'éditeur :

Parues en feuilleton dans le magazine satirique Punch, entre 1847 et 1848, sous la forme d’une correspondance fictive entre un vieil oncle et son neveu, les Lettres à un jeune Londonien sont un vade-mecum existentiel et un guide du savoir-vivre. Cet inédit offre une introduction savoureuse à l’un des meilleurs auteurs de langue anglaise et une belle récréation aux amateurs de Thackeray, qui retrouveront le style singulièrement mordant du grand victorien.

Contemporain et rival de Dickens, William Makepeace Thackeray (1811-1863) c’est un peu le bad cop. Si l’un se présente comme le romancier au grand cœur qui dénonce les injustices sociales sous le règne de Victoria, l’autre paraît se contenter de tendre à la société anglaise du XIXe siècle un miroir moqueur et déformant de ses ridicules. Thackeray est méconnu en France ou plutôt connu sans que l’on s’en doute, à travers les adaptations cinématographiques : celles de son chef-d’œuvre, Vanity Fair (La Foire aux vanités), ou celle de Barry Lyndon, porté à l’écran par Stanley Kubrick.

Suivi d’un essai de Sean Rose, Une question d’attitude. Du gentilhomme au gentleman

De Thackeray sont actuellement disponibles en français en librairie : Les Mémoires de Barry Lyndon du royaume d’Irlande (GF-Flammarion, 1993), La Foire aux vanités (Folio, 1994), Le Grand Diamant des Hoggarty (La Table Ronde, 2016) et Le Livre des snobs (GF-Flammarion, 2007).

Écrivain et journaliste, Sean Rose a travaillé pour divers médias dans le domaine culturel (Libération, France Culture, France24). Il collabore aujourd’hui au Cahier littéraire de LH Le Magazine et à la revue Études. Son dernier roman, Le Meilleur des amis, est paru chez Actes Sud en 2017.

Professeur de littérature anglaise à l’ENS, Marc Porée a pour spécialité le romantisme, la poésie anglaise (XIXe-XXIe s.), la fiction britannique contemporaine, le roman indo-anglais et l’anglicité.

Marc Poitvin est illustrateur (Rolling Stone, Tsugi, La Musardine).

Sommaire :

Envoi, par Marc PORÉE

De la traduction, ou À qui profite le crime ?, par Sean ROSE

Lettres

De son tailleur – et de la toilette en général

De l'influence d'une jolie femme sur la société

Quelques remarques supplémentaires sur les femmes

De l'amitié

Brown l'ancien emmène au club Brown le jeune

Un mot au sujet de la saison des bals

Un mot au sujet des dîners

De certains usages à table

des dîners, grands et petits

De l'amour, du mariage, des hommes et des femmes

Londres,morte-saison

Du bonheur d'être un fogy

Notes du traducteur

Une vie en filigrane. W. M. Thackeray (1811-1863) par Sean ROSE

Thackeray, l'homme d'un seul livre ?

Un réaliste sentimental

Ladies first

Un nouveau parangon

Une question d'attitude. Du gentilhomme au gentleman, par Sean ROSE