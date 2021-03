" Vous la connaissez, non ? Le stand up aujourd’hui : interaction, circulation, hybridation" (en ligne)

Le Centre de recherches interdisciplinaires et transculturelles (CRIT - Université Bourgogne-Franche-Comté) organise une journée d’étude consacrée aux spectacles et comiques stand up, jeudi 11 mars de 13h à 18H30 et vendredi 12 mars de 8H30 à 13H30, en visio-conférence (logiciel ZOOM). Le thème en est : "Vous la connaissez, non ? Le stand up aujourd’hui : interaction, circulation, hybridation".

Le programme est visible sur le lien: https://fr.scribd.com/document/497520544/Journee-d-etude-Stand-Up

L'appel d'origine est ici: https://www.fabula.org/actualites/vous-la-connaissez-non-le-stand-up-aujourd-hui-interaction-circulation-hybridation_95683.php

Si vous souhaitez participer, il suffit de vous inscrire sur ce formulaire http://bit.ly/JEstandup et nous vous enverrons la veille les liens pour assister à la JE.