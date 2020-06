Voltaire

Essai sur les mœurs et l’esprit des nations. Tome I & II

édition de René Pomeau

Paris, Classiques Garnier, coll. Classiques Jaunes, 2020

EAN : 9782812413100 & 9782812413117

XC-905 pages & 1013 pages

Ce panorama historique acte la séparation du mythe et de l’histoire au nom de la raison et de la vraisemblance. Le premier tome nous mène de l’histoire ancienne de l’Extrême-Orient au règne de Louis XI. L’édition critique de René Pomeau éclaire la genèse de l’œuvre ainsi que la méthode de travail de Voltaire historien.

Table des matières du t. I…

Le second volume de l’Essai sur les mœurs et l’esprit des nations poursuit le « tableau du monde » du règne de Louis XI au début du siècle de Louis XIV. Adoptant une approche synthétique, Voltaire propose de larges panoramas sur les techniques, les usages et croyances afin de saisir l’esprit des nations et sonder « l’énigme du monde ».

Table des matières du t. II…