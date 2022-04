Œuvres complètes de Voltaire, t.6A (I-II)

Voltaire, Lettres sur les Anglais I: Introduction, Letters concerning the English nation, Pièces annexes

Ed. Nicholas Cronk

Les Lettres sur les Anglais constituent un chef d’œuvre clé des Lumières, un manifeste qui illustre une manière de pensée qui a participé à la création d’une vision du monde qui reste importante aujourd’hui. C’est par cette œuvre aussi que Voltaire s’est réinventé en écrivain de prose, après une première phase de sa carrière où il était surtout connu comme poète.



Le présent volume retrace la genèse et le contexte des Lettres (le séjour anglais de Voltaire, entre 1726 et 1728), et en dégage les principaux enjeux. L’introduction de Nicholas Cronk est suivie d’une liste complète des éditions parues du vivant de Voltaire, des traductions de ce texte, et de la version anglaise dont la publication en 1733 précéda de peu la parution du texte en français.



Collaborateurs: Geneviève Artigas-Menant, Nicholas Cronk, Anna Marie Roos

