Œuvres complètes de Voltaire, t. 147, éd. John Renwick et al.

Ce volume des Œuvres complètes de Voltaire rassemble divers textes en prose qui ont été attribués au fil des ans à l’auteur le plus célèbre de France, évaluant au cas par cas la plausibilité de leur attribution. Le volume contient une chronique satirique de la Régence, des compte rendus, des préfaces de livres, et des ouvrages datant des années 1760 et 1770 qui traitent de la religion et de la politique.



Le volume est introduit par un nouvel essai par Xavier Darcos de l’Académie Française.



