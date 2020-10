Œuvres complètes de Voltaire, t.29C

Voltaire, éd. Janet Godden et James Hanrahan, Précis du siècle de Louis XV (III):

Histoire de la guerre de 1741,

Appendice 5, Index

Oxford, Voltaire Foundation, 2020

ISBN 978-0-7294-1226-1, relié, xxxvi+506 p.

Dans le Précis du siècle de Louis XV, Voltaire témoigne de sa propre époque. Ce troisième et dernier volume de l’ensemble contient l’Histoire de la guerre de 1741, dans lequel l’historiographe de France raconte la guerre de la Succession d’Autriche. Ce texte a été ensuite partiellement intégré au le Précis, et par conséquent a rarement été édité auparavant en tant qu’ouvrage à part entière. Le texte de Voltaire est enrichi d’une ample annotation qui replace cet ouvrage dans le contexte du Précis et qui éclaire les méthodes de travail et la démarche créative de Voltaire.

*

*

Voltaire, Précis du siècle de Louis XV (I-III), édition critique en 3 volumes, éd. Janet Godden et James Hanrahan, Œuvres complètes de Voltaire, t.29A-C

Oxford, Voltaire Foundation, 2019-2020

ISBN 978-0-7294-1228-5, 3 vol. reliés

