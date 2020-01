Œuvres complètes de Voltaire, t. 84 : Fragments diverses

Ed. Gillian Pink, John Renwick et al.

Oxford, Voltaire Foundation, 2020

ISBN 978-0-7294-1153-0, relié, xxii+408 pages, 20 illus., £115.00

Le présent volume rassemble plusieurs courts textes hétéroclites de Voltaire. Il s’agit principalement de manuscrits auxquels il est souvent impossible d'attribuer des dates précises. Ces fragments recouvrent une large gamme de sujets, depuis la question de l’âme des bêtes jusqu’à celle des assurances maritimes, en passant par la Bible et le peuple juif, le développement de l’action dans les tragédies, la méthode de classement des papiers personnels de l’auteur, et une espèce de procuration accordant, sur le ton de la plaisanterie, des pouvoirs illimités à son détenteur. Ces bribes et brouillons jettent un éclairage inédit sur les méthodes de travail de notre auteur et sur les textes qu’il aurait pu développer et publier mais qui n’ont jamais vu le jour. Le volume contient notamment dix-neuf fragments qui constituent un complément à l’édition des carnets de Voltaire (Notebooks, éd. Th. Besterman, OCV, tomes 81-82). A travers ces manuscrits nouvellement édités, nous prenons place auprès de Voltaire dans son cabinet de travail et dans sa vie de tous les jours.

