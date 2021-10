Que serait Michel Foucault sans ses bibliothèques, Galilée sans sa lunette, Jules Maciet sans ses ciseaux, James Prescott Joule sans sa science tactile des températures, Jean Antoine Nollet sans ses expériences mondaines, Pascal sans sa machine arithmétique, Jean Piaget sans son bureau-collection de coquillages, Umberto Eco sans ses déambulations ou encore Marcel Jousse sans ses basculements de chaise ? Après une Une histoire de la fiche érudite aussi savante que réjouissante, Jean-François Bert fait paraître avec Jérôme Lamy, Voir les savoirs. Lieux, objets et gestes de la science (Anamosa). Manipuler, observer, ordonner, hiérarchiser, catégoriser, sélectionner, citer ne sont pas des actes uniquement mentaux, intellectuels, discursifs, ils sont aussi pleinement matériels ; ils se déploient dans des lieux dédiés (bibliothèques, laboratoires, observatoires); ils impliquent des objets et des instruments qui ont été pensés, inventés, fabriqués pour être manipulés. Ils imposent des gestes, produisent des habitudes corporelles, convoquent des sensations. Prendre en compte cette matérialité des avoirs, c’est ouvrir la boîte noire de l’ordinaire des manières de faire science, hier et aujourd’hui…