Traduit de l’anglais et préfacé par Nathalie Azoulai



« Car vivre était dangereux, très dangereux, même un seul jour. »

Mrs Dalloway est un des romans de Virginia Woolf (1882-1941) les plus connus. En cette fameuse journée de juin, Clarissa Dalloway a cinquante-deux ans, et quand elle publie son roman en 1925, Woolf en a quarante-trois. Clarissa marche dans Londres et se remémore sa jeunesse, ses amitiés, ses amours. Le roman s’intitulait d’abord Les Heures parce qu’il est rythmé par le carillon de Big Ben, le temps qui passe et frappe dans la vie d’une femme. Ce continuum romanesque de la pensée, de la mémoire, des actions, des sensations, c’est le fameux « stream of consciousness », le flux de conscience.

La nouvelle traduction de Nathalie Azoulai parvient à rendre en français la langue si singulière – vive sans être parlée, logique mais peu articulée – de ce roman culte de la modernité littéraire.

Vidéolecture…

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article de Marc Porrée sur cette nouvelle traduction…