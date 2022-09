Depuis 1999, le site Fabula.org accompagne le développement de la théorie littéraire francophone. À l’aube de son 25e anniversaire, l'équipe Fabula organise un colloque international intitulé Vingt-cinq ans de théorie littéraire avec Fabula. Un abécédaire (Paris, 2-3 juin 2022). Le but ? Inviter les chercheur.se.s à élaborer collectivement un abécédaire des notions forgées au cours de ce premier quart de siècle et de toutes celles qui méritent de l’être dans les années qui viennent. Pour consulter l'appel et soumettre une proposition, individuellement ou collectivement, d'ici le 23 décembre prochain, c'est par là...