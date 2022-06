L'écriture de Marguerite Duras est foncièrement mythique ; son imaginaire puise dans les schémas fondamentaux de la psyché humaine et les redispose dans l'athanor intérieur, engendrant des œuvres protéiformes, nourries d'images archaïques fidèlement reprises ou déformées, voire renversées.

Si la quête de Marguerite Duras peut être assimilée à une tentative désespérée d'unir les contraires et résorber tout antagonisme, le style et l'univers se tournent progressivement vers un appel radical à la destruction, qui modifie profondément la vision interne et la forme de l'écrit.

Par l'analyse des images dans un double corpus (le cycle indien puis la trilogie du refus), nous souhaitons laisser remonter ces images fondatrices, observer leur signification tout en repérant leurs modifications essentielles au long de la production littéraire, théâtrale et cinématographique de l'artiste.

Vincent Tasselli a enseigné à la fois dans le secondaire et à l'université Côte d'Azur. Spécialiste de symbolisme, il a participé à plusieurs colloques sur Marguerite Duras, ainsi que sur la poésie et la littérature contemporaines. Il travaille également sur les œuvres de Philippe Besson, Jean-Luc Lagarce, Hélène Dorion, François Emmanuel ou encore Brigitte Fontaine.