Vincent Radermecker

La Mouette blanche d’Anton Tchekhov : des chiffres et des lettres

SAMSA Éditions, collection "SAMSA ESSAI", 2020.

196 p.

Comment percer le mystère de La Mouette d’Anton Tchekhov ? Peut-être en étudiant les chiffres et les nombres dissimulés au cœur de cette pièce de théâtre écrite en 1895. Après avoir sondé la manière dont le dramaturge russe use des numérotations dans ses écrits tant fictionnels que « personnels », nous analysons « au microscope » la présence de notations chiffrées dans La Mouette : au regard de l’argent, au regard du temps qui passe, au regard de « quantités » diverses. Après cette entrée en matière se profile l’analyse du « détail comble » de l’œuvre, détail qui recèle trois nombres. Ces chiffres sont-ils à lire au regard de la vie intime de l’écrivain, des prolégomènes de l’œuvre ou de la volonté d’un personnage, Nina ? Très étrangement, voici que s’ouvre un roman de genèse qui tourne autour du moment où Tchekhov reçoit un pendentif de la part de Lydia Avilova. L’essai se veut une invite pour admirer – et s’étonner du mystère d’une des créations les plus fascinantes que la littérature mondiale ait connues.

Une réaction retranscrite, en partie, sur le quatrième de couverture :

« C’est un essai futé, brillant et, pour autant que je puisse juger, particulièrement documenté. Un essai au sens premier du mot : une tentative audacieuse (serait-ce de saisir l’oiseau en vol ?). Une enquête plutôt serrée quoiqu’un brin flâneuse autour de cet intervalle toujours passionnant entre la fiction et la vie de l'écrivain. Fascinante question où tu convoques (entre autres) les chiffres qui trahissent parfois plus que les lettres les mouvements de l’inconscient. » François Emmanuel.