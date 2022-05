Vient de paraître :



Pour les auteurs français des XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècles, le Morisque espagnol apparaît tantôt comme l’ennemi intérieur, l’hérétique ou le rebelle, tantôt comme la victime innocente de la répression inquisitoriale mise en place par les Habsbourg à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle. L’expulsion des Morisques, qui eut lieu dans les années 1609-1614, sert de prétexte idéal pour rejeter la barbarie du côté de l’Espagne et passer sous silence des pages peu glorieuses de l’histoire française comme les guerres de Religion, le massacre de la Saint-Barthélemy, les dragonnades, la révocation de l’édit de Nantes et l’expulsion des Huguenots.

Vincent Parello est professeur au département d’études ibériques de l’Université Bordeaux Montaigne. Il est l’auteur, entre autres, de : Les judéo-convers de Tolède (XVe-XVIe siècles). De l’exclusion à l’intégration, Paris, L’Harmattan, 1999 ; La Catalogne de Cervantès, Montpellier, PUM, 2006 ; Des réfugiés espagnols de la Guerre civile dans l’Hérault (1937-1939), Perpignan, PUP, 2010.

