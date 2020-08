Villon Hier et à jamais. Deux décennies de recherches sur François Villon. Articles choisis,

présentés et édités par Jacqueline Cerquiglini-Toulet

Honoré Champion, collection "Colloques, congrès et conférences sur le Moyen Âge", 2020.

EAN13 : 9782745354846.

218 p. — 29 EUR

Ce volume donne à entendre la voix de grands médiévistes autour de la figure de François Villon. Il est le témoignage de trois colloques organisés de 1989 à 2006 par Jean Dufournet, Michael Freeman et Jean Dérens, grands spécialistes du poète. Les articles retenus, corrigés et mis à jour éclairent la découverte de son œuvre et l’histoire de sa publication, mettent en lumière sa silhouette contrastée, dégagent des thèmes et des formes. Sont aussi étudiés ses rapports avec le théâtre et avec la musique. Par ces approches croisées, Villon y apparaît dans toute la richesse d’une œuvre inépuisable. Réflexion sur la poésie, hier et à jamais.

Jacqueline Cerquiglini-Toulet, professeure émérite de littérature française du Moyen Âge à Sorbonne Université, s’intéresse particulièrement à la poétique de cette période et à des auteurs tels Guillaume de Machaut, Christine de Pizan et Villon. Elle a édité et traduit les Œuvres complètes de François Villon dans la « Bibliothèque de la Pléiade » (2014) et a donné en 2020 une nouvelle version enrichie de cette édition en « Folio classique ».

