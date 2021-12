Vient de paraître :

Victor Pavie (Angers, 1808-1886), poète, écrivain, avocat, imprimeur, eut de nombreuses correspondances avec ses amis de jeunesse (Victor Hugo, Augustin de Sainte-Beuve, Léon Le Prévost…). Sa correspondance avec le statuaire Pierre-Jean David (d’Angers) (1788-1856) est la plus importante : 168 lettres, inédites sauf trois. Les lettres de Victor Pavie à David évoquent de multiples sujets. Victor échange avec le célèbre statuaire sur son activité artistique (ses œuvres en cours, du projet à l’inauguration), ses rencontres avec ses modèles, son activité politique. Les lettres de Victor sont le lieu d’un dialogue sur l’art et les artistes de leur temps. Victor est aussi l’homme que David, s’informant sur son père décédé, charge de l’enquête, et celui à qui il confie les démarches auprès de ses commanditaires angevins. Les lettres rapportent aussi les activités de Victor, libraire et éditeur, écrivain. Il confie à David ses joies et ses peines, les drames de sa vie familiale. Il raconte, dans un style élégant, les péripéties peu connues de la vie angevine, traçant un portrait souvent critique de ses concitoyens. Ainsi découvre-t-on l’évolution d’un jeune romantique et son regard sur les débats de son temps.

Jacques de Caso a enseigné l’histoire et la littérature des arts visuels de l’Europe occidentale du XIXe siècle à l’Université de Chicago et à l’Université de Californie à Berkeley. Ses publications ont porté sur la peinture du début du siècle et sur des aspects divers de la sculpture en France autour de Pierre-Jean David (d’Angers), James Pradier, Théophile Bra, Félicie de Fauveau et Auguste Rodin. Avec Petra ten-Doesschate Chu, il a dirigé la collection Princeton Series in 19th Century Art, Culture and Society.



Jean-Luc Marais a enseigné l’histoire contemporaine à l’Université d’Angers. Ses travaux ont porté sur l’histoire sociale, culturelle et religieuse de la France. Il a aussi consacré de nombreux articles à l’histoire de l’Anjou. Il dirige la publication d’une Histoire de l’Anjou (4 vol., en cours)

