Ce livre est une édition critique, préparée par Graciela Villanueva (IMAGER / CREER), de Los estudiantes, roman autobiographique de Víctor Mercante, enfant d'immigrants italiens arrivés en Argentine en 1870.

Le roman, dont la première édition parut en 1908, revient sur les années passées par Mercante à l'École Normale de Paraná, établissement créé pour former des instituteurs à l'époque de l'immigration massive en Argentine. Mercante sera enseignant, député, directeur et inspecteur des écoles, doyen de la faculté des sciences de l'éducation de l'Université de La Plata et auteur de plusieurs traités de pédagogie, mais son roman n'a jamais eu la diffusion qu'il mérite. Cette édition, avec sa longue étude préliminaire et son appareil de notes (cinq cents notes de vocabulaire et plus de cinq cents d'explication et commentaire) met en relief l'élégance de l'écriture de Mercante, sa conception de l'humour comme méthode de connaissance et l'éclat d'une érudition qui naît de l'apprentissage incessant de la vie et des langues.

Ce volume a été publié par les presses des universités nationales du Litoral et Entre Ríos (Argentine) dans la collection « El país del sauce » dirigée par Sergio Delgado, avec la collaboration du laboratoire IMAGER (UR 3958) de l'Université Paris-Est Créteil.