Vialla de Sommières

Voyage historique et politique au Monténégro,

Minerve éd., 2020.

EAN13 : 9782869311596 — 312 p.

Publié en octobre 2020.

Le Voyage historique et politique au Monténégro que le militaire aux ordres de Napoléon, Vialla de Sommières (1764-1849), publie sous la Restauration (1820) est tout d'abord le récit d'une mission exceptionnelle, mission de reconnaissance en prévision de nouvelles conquêtes qui lui avait été confiée par l'Empereur en 1810.

Après avoir été confronté aux féroces attaques des Monténégrins devant Raguse (l'actuelle Dubrovnik), Vialla de Sommières, chef d'état-major de l'armée française d'Illyrie, se vit appelé à parcourir le Monténégro, pays jusque-là pratiquement inconnu.

Cartographe et botaniste, homme des Lumières pénétré des valeurs voltairiennes, il élabore à cette occasion une véritable encyclopédie du Monténégro : géographie, situation politique, gouvernement, moeurs, économie, techniques agricoles, rien n'échappe à l'observateur.

Vialla a le souci de faire connaître à ses lecteurs un pays coupé du monde et possédant une réputation bien établie de sauvagerie. Il s'interroge de plus sur le farouche attachement des Monténégrins à une indépendance et à une liberté indissociable de leur religion orthodoxe.

Le Voyage au Monténégro a sans nul doute contribué à une première constitution de l'imaginaire de la région : les Balkans, zone poudrière que les conflits du XXe siècle n'ont fait qu'amplifier.

Auteurs :

Jean-Jacques Tatin-Gourier est professeur émérite de littérature du XVIIIe siècle à l'Université de Tours et spécialiste de l'histoire politique de cette période.

Dragan Bogojevic est professeur de civilisation et littérature françaises à l'Université du Monténégro ainsi que traducteur.