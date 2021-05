Věra Soukupová

La construction de la réalité historique chez Jean Froissart. L’historien et sa matière.

Honoré Champion, collection "Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge", 2021

*

EAN13 : 9782745354952.

560 p., broché.

75 €

*

Jean Froissart est admiré généralement pour l’excellence littéraire de son œuvre, moins pour l’exactitude des informations quʼil apporte. Věra Soukupová montre dans ce livre comment ce chroniqueur médiéval, préoccupé dès le début de sa carrière par les questions de l’impartialité et de la crédibilité de son propos, met en place des méthodes diverses et variées pour construire et asseoir l’autorité de son écriture. La réalité historique que Jean Froissart recrée dans ses Chroniques est authentifiée par un système référentiel de plus en plus complexe, renvoyant le lecteur aux sources, mais aussi à l’opération même de recherche des informations avec, au centre, la figure du chroniqueur.

Věra Soukupová a effectué des études d’histoire médiévale à l’Université Charles à Prague et à Sorbonne Université à Paris sous la tutelle conjointe de Martin Nejedlý et Jean-Marie Moeglin. Elle a obtenu un doctorat en 2017 pour un travail sur l’œuvre historiographique de Jean Froissart. Elle occupe actuellement le poste de chercheur à l’Institut de la littérature tchèque de l’Académie des sciences de la République Tchèque où elle poursuit ses recherches sur l’historiographie médiévale francophone et tchèque ainsi que sur les questions du genre au Moyen Âge.

