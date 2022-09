La variation des textes, longtemps considérée comme une spécificité des œuvres médiévales, tend à s’imposer aujourd’hui comme une caractéristique générale des textes littéraires. Reconnaître l’existence et la persistance du phénomène n’est cependant pas encore l’expliquer. La rencontre avec et autour de B. Cerquiglini, à qui l'on doit un décisif Éloge de la variante, se veut une invitation à réfléchir à la problématique sous différents points de vue et à différentes époques.

Université de Lausanne, Anthropole, 2055

Programme

16h00-16h15 | Bernard Cerquiglini : Trente ans plus tard

16h15-16h35 | Anne Réach : Variation éditoriale de l’œuvre renaissante

16h35-16h55 | Jean-Louis Lebrave & Rudolf Mahrer : Variation auctoriale

Pause

17h10-17h30 | Marc Escola : Variation lectoriale

17h30-18h00 | Débat avec B. Cerquiglini (intervenants et public)

—

Rencontre organisée par Rudolf Mahrer et Joël Zufferey (Université de Lausanne),

animateurs du projet et du site Variance…