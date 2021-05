Valérie Fasseur,

Paradoxes du lettré.

Le clerc-poète et son lecteur laïc à l'épreuve des polémiques intellectuelles (XIIIe siècle),

Librairie Droz, collection "Publications Romanes et Françaises", 2021.

EAN13 : 9782600062497.

Traversé par des polémiques intellectuelles dont l’argument central est l’accusation d’hérésie, le XIIIe siècle, profondément marqué par l’idéologie du concile de Latran IV, voit émerger un nouveau mode de relation entre le lettré, clerc-poète, et son lecteur laïc. Cible d’un discrédit généralisé mais passeur de doctrine et éveilleur de foi, le lettré assume sa posture paradoxale et en joue. Tirant parti des possibilités offertes par la matérialité du livre et le développement de la lecture individuelle, il multiplie à son tour les modalités paradoxales d’écriture afin d’entraîner son lecteur dans une interaction qui n’est autre qu’une expérience de liberté partagée : conquête et légitimation de la parole d’autorité se construisent par le complexe agencement du processus de transmission doctrinal. Ce livre, en analysant et en confrontant les itinéraires de lecture que sollicite un corpus d’œuvres de langue d’oïl et de langue d’oc choisies à dessein pour leur diversité formelle, met au jour le rôle inédit de la littérature en langue romane, qui redouble l’entreprise apologétique de l’institution ecclésiale sans adopter ses méthodes coercitives.

Table des matières

Introduction

Première partie. DE L’ENGAGEMENT POÉTIQUE AU XIIIe SIÈCLE : SUIVRE LA LETTRE

Chapitre premier. AU NORD : LA QUERELLE DES UNIVERSITÉS

Rutebeuf : de la satire au montage allégorique

L’éclosion allégorique

Jean de Meun sous le masque de Faux-Semblant

Faux-Semblant : retour à la lettre ?

Quelques pistes

Chapitre II. AU SUD : LE SPECTRE DE L’HÉRÉSIE

La Chanson de la croisade albigeoise : l’épopée d’une parole sans foi ni loi

La satire de Peire Cardenal

Controverse : le Liber de duobus principiis et les Novas del heretge

Une éclosion allégorique au Sud : le Breviari d’Amor

Chapitre III. HARO SUR LES LETTRÉS : RÉFUTATIONS D’ARISTOTE

Regards sur les lettrés

Trois versions romanes de Barlaam et Josaphat

Il y a lettrés et lettrés

Bataille rangée

Condamnation des antiques

Réhabilitation du lettré en terres d’oc

Deuxième partie. L’ART D’ÉCRIRE POUR LES LAÏCS

Chapitre IV. AUTOPORTRAITS EN QUÊTE D’AUTORITÉ

Le nom et ses masques

Le personnage au secours de l’autorité

Le poète au miroir de la sainteté

Chassé-croisé

Le poète en petit prophète

Chapitre V. ART D’ÉCRIRE ET AUTORITÉ DE L’ENSEIGNEMENT

Apprendre à connaître Dieu en langue romane

Être subtil ou pas

Du langage figuré

De la semence de la parabole à celle d’Orphée

Des ânes au bord du chemin

Troisième partie. APPRENDRE À LIRE

Chapitre VI. PARCOURS HERMÉNEUTIQUES

La Queste des senefiances multiples

Merlin ou la semblance mouvante

Apprentissages

Josaphat : l’éducation du roi ou l’art renouvelé de la parabole

Du signe bestourné

Chapitre VII. VERS LE « SAUT HERMÉNEUTIQUE » ?

Les quatre sens de l’écriture romane

Le Roman de la Rose et les secrets de Philosophie

À la cour d’Arthur : de la tombe à la tour

Le retour du Sphinx

Un modèle originel : la Genèse d’Evrat

L’allégorie et le paradoxe de l’intentio auctoris

Chapitre VIII. LE LIVRE COMME CHAIR ET MONDE

Un cannibale à Cluny : la senefiance du Haut Livre du Graal et la résurrection de la chair

La chair immolée

De la chair à l’esprit

Sursum corda

Du retournement comme figure de continuité

Le Perilhos tractat d’amor de Donas ou l’unité retrouvée

La lettre : une part de l’univers

Ovide, la poésie profane et le temps

L’analogie : l’expérience de la tentation

La damnation de Marcabru

Conclusion

Bibliographie

Index

Index des Auctoritates, des auteurs et des oeuvres antérieurs à 1500

Index des auteurs postérieurs à 1500

Index des personnages littéraires et mythologiques

Index des personnages bibliques et historiques

Index des lieux

Index des manuscrits

Index des notions