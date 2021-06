La Vie de Roger Fry

Virginia Woolf

Jean Pavans (Traducteur)

Rivages Poche

EAN: 9782743650742 —368 p. — Parution: janvier 2021

C'est en 1910 que Virginia Woolf rencontra Roger Fry pour la première fois. Leurs liens amicaux, intellectuels et même familiaux furent dès lors très étroits. Au cours d'une de leurs conversations, Roger Fry avait lui-même suggéré à son amie qu'elle donne l'illustration de ses théories sur l'art du biographe en dressant son portrait littéraire. Ainsi, dans une oeuvre de maturité qui navigue entre la biographie, le portrait et le roman, Virginia Woolf a recréé la vie d'un artiste peintre et critique qui, comme elle, fut un personnage central du groupe de Bloomsbury.

La Vie de Roger Fry est le dernier texte de Virginia Woolf publié de son vivant.

