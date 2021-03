Victor Segalen, Essai sur l’Exotisme. Une Esthétique du Divers. Scénario

Édité par Valérie BUCHELI

Droz, 2021

23,50 CHF

168 p.

ISBN-13: 978-2-600-06237-4

DESCRIPTION

De 1904 à 1918, l’écrivain et voyageur Victor Segalen (1878-1919) travaille à la rédaction d’un traité systématique qu’il aurait appelé Essai sur l’Exotisme. Une Esthétique du Divers, mais qui ne sera pas publié de son vivant. Seule demeure aujourd’hui, de ce projet, une série complexe de notes prises au jour le jour, puis conservées à la Bibliothèque nationale de France : c’est sur le dossier manuscrit qu’a été établie ici, sur nouveaux frais, cette édition originale des brouillons de l’ouvrage en devenir. Loin de toute réalisation définitive, et avec sa forme actuelle qui le rapproche d’un journal de travail, ce document apparaît comme capital pour comprendre la pensée et l’œuvre de Segalen. À l’heure où les sciences humaines et sociales interrogent l’identité et l’altérité, et où la question de la « diversité » agite les cultural studies, l’Essai sur l’Exotisme nous renseigne sur les élargissements que la notion classique d’interculturalité est susceptible de connaître. Il dessine ainsi une éthique particulière qui peut nous aider à considérer les questionnements de notre époque et à les réinscrire dans leur histoire conceptuelle.