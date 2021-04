La Présence lointaine. Albeniz, Séverac, Mompou

Vladimir Jankélévitch

Seuil, "Points", 2021¨

192 pages

« La vocation de la musique n’est pas de répondre à l’alternative du près et du loin. La musique récuse les catégories tranchées et les disjonctions brutales, comme elle récuse tout ultimatum. Le son est perpétuellement en mouvement. Le son se rapproche, s’éloigne, nous enveloppe entièrement, et puis nous quitte pour s’éteindre dans les lointains. Les ondes de la musique circulent dans l’espace sonore. De là ce charme captivant, mais aussi décevant, instable, problématique dont le nom est musique. Car la musique est un charme. Ce charme de l’inachevé est celui de la présence absente. »

V. J.

Consacré à la musique des compositeurs Isaac Albeniz (1860-1909), Déodat de Séverac (1872-1921) et de Federico Mompou (1893-1987), cet essai de Vladimir Jankélévitch restitue avec nuances la richesse e l’inventivité de leurs créations sonores.

Vladimir Jankélévitch (1903-1985): Philosophe, musicien et musicologue, il a occupé la chaire de philosophie morale à la Sorbonne de 1951 à 1979. Il est l’auteur d’une œuvre considérable, traduite dans le monde entier.



