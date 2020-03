VICTOR HUGO

Les Fleurs

Édition d'Henri Scepi

Collection Folio 2 € (n° 6779), Gallimard

Parution : 05-03-2020

96 p. — ISBN : 9782072848124

«D’abord destiné à la troisième partie des Misérables, et originellement intitulé Les Fleurs, ce texte a été retiré du manuscrit, écarté mais non oublié, l’auteur souhaitant le réserver pour un autre projet, «mon travail sur L’Âme», note-t-il. Preuve que ces pages, venues du roman de 1862, portées par les silhouettes difformes des voleurs et des escarpes, se détachent et regardent vers un autre horizon ; elles désignent un plan supérieur, idéal, spirituel et métaphysique, auquel Hugo entendait sans doute consacrer les dimensions d’un livre. Retenons simplement l’impératif qui s’en dégage : scruter le fond de l’âme. Et pour ce faire, procéder par degrés, aller du fini à l’infini, de l’immanent au transcendant.» — Henri Scepi.



« Prostitution, vice, crime, qu’importe! La nuit a beau s’épaissir, l’étincelle persiste. Quelque descente que vous fassiez, il y a de la lumière. Lumière dans le mendiant, lumière dans le vagabond, lumière dans le voleur, lumière dans la fille des rues. Plus vous vous enfoncez bas, plus la lueur miraculeuse s’obstine.»

