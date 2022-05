Traduit par Jérôme Nicolas

Illustré par Eva Rossetti

Gertrude Stein est née aux États-Unis dans une riche famille juive d’origine allemande. Au début du xxe siècle, elle rejoint son frère à Paris, puis s’y installe définitivement avec Alice B. Toklas, son inséparable compagne. Ensemble, elles occupent un appartement au 27, rue de Fleurus, et réunissent, tous les samedis, les plus grandes figures littéraires et artistiques de l’avant-garde : Matisse, Picasso, Hemingway, Fitzgerald ou encore Braque. C’est à travers la voix de cette « Génération perdue » que l’histoire de Gertrude Stein, figure incontournable du monde de l’art, nous est ici racontée.