Inépuisables. Notes de (re)lectures

Vivian Gornick

trad. Laetitia Devaux

Rivages éd., oct. 2020

EAN: 9782743651206 — 196 p.

Dans ce nouveau livre, Vivian Gornick revient sur les auteurs qui ont marqué sa vie, lus et relus à différentes périodes. L'occasion pour elle de combiner son génie de lectrice et sa capacité à se raconter. C'est la première fois que le public français pourra apprécier un de ses talents majeurs, la critique littéraire, après avoir plébiscité son travail autobiographique. A ses côtés, on arpente sa bibliothèque intime - Colette, Duras, Doris Lessing, etc. - et, en pointillés, son existence. Un livre singulier, qui pétille d'intelligence et d'humour.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Les livres familiers", par Eugénie Bourlet (en ligne le 11 décembre 2020).

Dans Inépuisables, Vivian Gornick, autrice et critique littéraire américaine, relit des œuvres (D. H. Lawrence, Colette, Natalia Ginzburg…) qui l’ont accompagnée depuis sa jeunesse, et dévoile ses contradictions de lectrice à travers les époques. L’occasion de fondre ensemble la lecture et l’écriture, et d’exprimer poétiquement le passage du temps.