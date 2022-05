Traduit par : Christine Mauduit

À quoi ressemblait le théâtre d’Athènes au Ve siècle av. J.-C. ? Quelles possibilités de jeu offrait-il pour la mise en scène des tragédies grecques ? Comment le chœur et les personnages incarnaient-ils dans cet espace – par la voix, le geste, le chant, la danse – les drames représentés lors des Grandes Dionysies ? Est-il possible, et jusqu’à quel point, de reconstituer la mise en scène originelle des tragédies d’Eschyle, Sophocle et Euripide ?



Voilà quelques-unes des questions auxquelles répond, de façon claire, précise et solidement documentée, l’ouvrage de Vincenzo Di Benedetto et Enrico Medda, La tragedia sulla scena (1re édition 1997), dont Christine Mauduit propose ici une traduction française. Destiné à tous ceux qui s’intéressent à la tragédie grecque – amateurs ou spécialistes, étudiants, enseignants, gens de théâtre – ce livre est une introduction fascinante à tous les aspects du spectacle tragique. Il éclaire, autant que la documentation le permet, les usages de la scène et les modèles formels propres à la tragédie, et tente ainsi de restituer des aspects essentiels de l’expérience théâtrale antique, faite d’un rapport immédiat et vivant avec les œuvres dramatiques, dans le cadre des grandes fêtes en l’honneur de Dionysos. Il offre aussi matière à réfléchir à la place de la tragédie grecque dans la culture de la cité et ouvre des perspectives sur la catégorie du tragique en tant qu’expérience fondamentale de l’homme.

Vincenzo Di Benedetto (1934-2013) a enseigné la philologie et la littérature grecques à l’Université de Pise et à l’École normale supérieure de Pise. Parmi ses ouvrages sur la tragédie grecque, il convient de citer ses éditions commentées de l’Oreste (1965) et des Bacchantes d’Euripide (2004), ainsi que ses monographies : Euripide. Teatro e società (1971), L’ideologia del potere e la tragedia greca. Ricerche su Eschilo (1978), Sofocle (1983).

Ancien élève de l’École normale supérieure de Pise, Enrico Medda est Professeur de langue et littérature grecques à l’Université de Pise et membre de l’Académie des Lyncéens de Rome. Il est aussi co-directeur de la revue LEXIS. Il est l’auteur de nombreux essais sur la tragédie et la comédie du ve siècle av. J.-C. Traducteur et commentateur de l’Oreste et des Phéniciennes d’Euripide pour la Biblioteca Universale Rizzoli, il a publié récemment l’édition critique avec traduction et commentaire de l’Agamemnon d’Eschyle (Accademia dei Lincei de Rome, 2017).

Ancienne élève de l’École normale supérieure et agrégée de Lettres classiques, Christine Mauduit est Professeur de langue et littérature grecques à l’École normale supérieure de Paris. Ses travaux portent sur le théâtre grec.

SOMMAIRE

Préface à la traduction française

Avant-propos

Liste des principales abréviations





Première partie. Espace et mise en scène



Chapitre 1 – L’espace scénique et les éléments de base de la mise en scène

1. Les Grandes Dionysies

2. Le théâtre

3. L’orchestra

4. Les eisodoi

5. Structures surélevées

6. Tragédies avec et sans skēnē

7. La scénographie

8. Le theologeion

9. Autres équipements

10. La « machine »

11. Le problème de l’ekkuklēma

Notes et discussions

Chapitre 2 – Les espaces non visibles : l’espace extrascénique

1. Indications générales

2. L’espace extrascénique lointain

3. L’espace extrascénique adjacent

Notes et discussions

Chapitre 3 – Les espaces non visibles : l’espace rétroscénique

1. Indications générales

2. Description de l’espace interne par un personnage du drame

3. La communication directe entre intérieur et extérieur : le personnage qui entend de l’intérieur

4. La communication directe entre intérieur et extérieur : la perception de bruits venant de l’intérieur

5. La communication directe entre intérieur et extérieur : la révélation visuelle de l’espace rétroscénique

Notes et discussions

Chapitre 4 – Personnages à différents niveaux de hauteur

Chapitre 5 – La mise en scène des tragédies d’Eschyle

1. Les Perses

2. Les Sept contre Thèbes

3. Les Suppliantes

4. Prométhée enchaîné

5. L’Orestie

6. Autres tragédies

Notes et discussions

Chapitre 6 – La mise en scène des tragédies de Sophocle

1. Antigone

2. Ajax

3. Œdipe roi

4. Électre

5. Les Trachiniennes

6. Philoctète

7. Œdipe à Colone

8. Autres tragédies

Notes et discussions

Chapitre 7 – La mise en scène des tragédies d’Euripide

1. Alceste

2. Médée

3. Les Héraclides

4. Hippolyte

5. Andromaque

6. Hécube

7. Les Suppliantes

8. Héraclès

9. Électre

10. Les Troyennes

11. Iphigénie en Tauride

12. Hélène

13. Ion

14. Les Phéniciennes

15. Oreste

16. Les Bacchantes

17. Iphigénie à Aulis

18. Autres tragédies

19. Rhésos

Notes et discussions





Deuxième partie. Acteurs, chœur et personnages



Chapitre 1 – Les parties constitutives des tragédies grecques

1. Continuité de la représentation et articulation de la tragédie

2. Aristote et les parties de la tragédie

Notes et discussions



Chapitre 2 – Les acteurs

1. La naissance de l’acteur

2. Le masque

3. Le costume

4. Modes de diction et voix des acteurs

5. Mouvements et jeux de scène

6. Autres gestes

Notes et discussions



Chapitre 3 – Personnages et acteurs

1. La règle des trois acteurs

2. Personnages muets et figurants

3. La distribution des rôles

Notes et discussions

Chapitre 4 – Le chœur en scène

1. Mouvement d’arrivée et danse

2. La présence du chœur dans l’espace scénique

3. La composition du chœur

4. La division en demi-chœurs et l’introduction de chœurs secondaires

Notes et discussions



Chapitre 5 – Chœur et acteur

1. Chœur et tragédie

2. Le chœur et l’action tragique

3. Typologie du rapport chœur/personnages

4. Interventions directes dans l’action, avec gestes et jeux de scène

5. Conseils et tentatives de dissuasion

Notes et discussions



Chapitre 6 – Le chœur : les fonctions expressives

1. Le chœur et l’élargissement du cadre de l’action

2. La lamentation

3. La peur et l’attente

4. La prière

5. Moments de joie

6. Approfondissements conceptuels

7. Rappels mythologiques

Notes et discussions

Chapitre 7 – Le cadavre sur la scène

1. La tragédie et la mort : le rôle scénique du cadavre

2. La mort dans l’espace extrascénique et le cadavre apporté sur la scène

3. La mort dans l’espace rétroscénique et l’exhibition du cadavre

4. La mort sur scène

5. L’« absence » du cadavre

6. La mort dans le temps extradramatique

7. Tragédies sans cadavres

Notes et discussion



Chapitre 8 – Les unités de temps et de lieu

Notes et discussions





Troisième partie. La tragédie grecque et son public



Chapitre 1 – La fonction socialement stabilisatrice du spectacle tragique

Notes et discussions



Chapitre 2 – Tragédie grecque et anthropologie



Chapitre 3 – La tendance à se dissocier du politique

1. L’Orestie d’Eschyle : entre réalité démonique et message politique

2. Quelques brèves considérations sur Sophocle

3. Euripide : une ligne de développement

Notes et discussions

Chapitre 4 – La réticence de la tragédie à délivrer un discours d’ordre éthique

1. La souffrance sans culpabilité

2. La réflexion gnomique finale

3. Le point de vue d’Aristote

Notes et discussions



Chapitre 5 – Remarques sur la nature du tragique

1. L’ambiguïté : une catégorie déviante

2. La cellule divisée

3. Tragédie et conscience

Notes et discussions



Chapitre 6 – Le tragique de la connaissance

1. Le passage de l’ignorance à la connaissance

2. Le personnage qui se rend compte et qui se repent

3. De la folie au recouvrement des facultés mentales

4. Le personnage se rend compte qu’il a été joué

5. Le caractère provisoire du moment de l’inconscience

Notes et discussions



Appendice bibliographique

Ouvrages de caractère général sur la tragédie et sur la vie théâtrale athénienne

Sources littéraires et iconographiques

Architecture théâtrale

Espace dramatique et performance

Machines de théâtre

Masques et costumes

Scénographie et objets scéniques

Acteurs

Chœur



Index des principaux sujets traités

Index des noms propres