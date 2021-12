Appelons notre héros Caritat, alors qu'il pourrait bien se nommer Condorcet. Permettons-lui de s'évader des geôles de la Militarie sous la fausse identité du professeur Pangloss, et lançons-le sur les routes, plus proche du Usbek des Lettres persanes que de Candide… C’est sur le mode d’un récit qui s'apparente à une "comédie philosophique" que Steven Lukes (né en 1941), politologue et sociologue britannique, professeur de sociologie à la New York University , a choisi de décrire les principales idéologies politiques qui ont été appliquées en Occident, des Lumières à aujourd’hui. Chaque pays (Libertarie, Utilitarie, Communautarie, etc.) que visite Caritat est gouverné sous un régime unique. L’absence de pluralisme fait que toutes les idéologies décrites tournent à la dystopie, entraînant la fuite de notre héros en quête d’un régime meilleur… Sous le titre Les curieuses lumières du professeur Caritat, Les éditions Van Dieren offrent au public français ce commode memento de science politique, dans une traduction d'Alain Defossé et avec une préface de Didier Fassin