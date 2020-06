Un nouveau parcours de Master « Recherche et création littéraire » ouvre à l’Université de Paris-Saclay.

Inscriptions du 27 juin au 12 juillet.

Responsables :

Béatrice Guéna et Evanghelia Stead (Département des Lettres de l’Université de Saint-Quentin-en-Yvelines)

Une formation en recherche sur la littérature et les arts et une ouverture professionnelle : c’est le double objectif du Master « recherche et création littéraire » qui ouvre ses portes en septembre prochain à l’Université Versailles – Saint-Quentin (Université Paris-Saclay). Pour cela, le dispositif associe universitaires, spécialistes de la création littéraire, et artistes.

La formation s’appuie sur deux volets : une partie recherche sur les littératures, française et comparée, la littérature et les arts, et une pratique fondée sur des ateliers d’écriture.

Outre l’ouverture aux carrières de l’enseignement, ce Master ambitionne d’offrir la meilleure préparation possible à une vaste gamme de débouchés professionnels pour les littéraires : métiers de l’écriture (auteur, artiste numérique, rewriter, biographe, auteur conseil, scénariste, parolier), rédacteur de contenus culturels, relecteur/correcteur, animateur d’atelier d’écriture, etc.

Plusieurs partenariats avec des lieux et institutions culturels se concrétiseront par des rencontres avec des professionnels du milieu culturel et des interventions dans des événements littéraires (festivals, rencontres, stages…), mais aussi par des masterclass avec des écrivains reconnus.

Contact et informations : beatrice.guena@uvsq.fr et evanghelia.stead@uvsq.fr

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/lettres-et-langues/m1-recherche-et-creation-litteraire

(Pour une présentation détaillée, merci de consulter la brochure sur cette page et/ou en pièce jointe)

En raison de la crise sanitaire, une deuxième session d’inscriptions aura lieu du 27 juin au 12 juillet.