Un Dictionnaire en quête d’auteur(s)

21 janvier 2020, à l’Académie française

Rencontre avec Antoine Furetière (1619-1688) à l’occasion du quadricentenaire de sa naissance



Si le nom de Furetière s’entend encore aujourd’hui, c’est presque uniquement pour évoquer un ouvrage majeur dans l’histoire des lettres françaises, le Dictionnaire universel.

On a souhaité, à l’occasion du quadricentenaire de la naissance de Furetière, remettre en lumière cet homme de lettres original, épris d’un savoir éclectique, et dont l’ouvrage principal a laissé une marque durable dans l’histoire de la langue française.

À partir de regards croisés sur le Dictionnaire universel et ses successeurs, on se propose de replacer Antoine Furetière dans le contexte littéraire et éditorial du Grand Siècle et de cerner cette personnalité singulière, à la fois figure représentative de son époque et véritable précurseur des Lumières.

Ce sera le rôle de plusieurs éminents spécialistes et connaisseurs de Furetière, réunis à l’Académie sous la présidence érudite d’Alain Rey, son éditeur et biographe, et sous l’œil savant du linguiste et historien de la langue Bernard Cerquiglini, que de redonner quelque couleur à l’image pâlie, sinon effacée, d’un des très grands contributeurs au « trésor » de la langue française.

PROGRAMME

I Matin

9h Accueil

9h30h Propos de bienvenue par le Secrétaire perpétuel de l’Académie française

Brève présentation : Mme Bénédicte Madinier

10h Conférence d’ouverture : M. Alain Rey, président de cette journée :

Antoine Furetière, l’Immortel mortifié

11h M. Le Prof. Giovanni Dotoli : L’œil de Furetière, ou De l’universalité de la langue



Pause

11h40-13h Thème 1 : Un « Furetière », des auteurs

Médiation : Mme Sophie Tonolo, Service du Dictionnaire de l’Académie française



11h40 M. le Prof. Jean Pruvost : Antoine Furetière, habile auteur du premier plaidoyer lexicographique : L’Essay d’un dictionnaire universel, 1684

12h05 M. le Prof. Geoffrey Williams : Furetière, Basnage et la postérité du Diction¬naire universel

12h25 M. le Prof. François Gaudin : De l'abbé Furetière à l'abbé Paul Guérin, une tri¬nité mémorielle



*** Déjeuner ***

II Après-midi

14h30 Mme la Prof. Isabelle Leroy-Turcan : Furetière, lexicographe méconnu



Pause

15h45-17h Thème 2 : Au cœur du Dictionnaire et des savoirs

Médiation : Mme la Prof. Maria Teresa Zanola, professeure de linguistique française à l’Université Catholique de Milan

15h45 Mme Eugénia Roucher : Furetière et la danse ; une éclatante "entrée seul" dans le paysage lexicographique du XVIIe s.

16h10 M. le Prof. John Humbley : La pensée scientifique dans le Dictionnaire universel et ses successeurs : le cas de la botanique

16h35 M. le Prof. Christophe Rey : Du Dictionnaire Universel de Furetière au Dictionnaire de l’Académie Française : deux traitements du marquage de la prononciation

Pause

17h15 Synthèse : M. le Prof. Bernard Cerquiglini

Fin de la rencontre autour d’un verre en l’honneur de Furetière

INFORMATIONS PRATIQUES

DATE : 21 janvier 2020 Entrée libre sur inscription*

de 9h30 à 18h Déjeuner libre : 13h-14h30

LIEU : Institut de France

Salle Hugot ; rdc Contact : Bénédicte Madinier

Entrée : 3 rue Mazarine 06 23 14 03 27

75006 Paris bemadi16@hotmail.fr







* En raison du nombre restreint de places, il est indispensable de s’inscrire.