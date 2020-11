Un commentaire médiéval aux Métamorphoses. Le Vaticanus Latinus 1479, Livres I à V

édition de Lisa Ciccone

traduction de Marylène Possamai-Pérez et Prunelle Deleville

Paris, Classiques Garnier, coll. Textes littéraires du Moyen Âge, 2020

EAN : 9782406105350 — 942 p. — 49,00 €

Édition et traduction du ms. Vat. Lat. 1479 (commentaire aux Métamorphoses, L. I à V), cet ouvrage donne accès à de précieuses informations sur la compréhension et l’utilisation d’Ovide par les magistri du Moyen Âge (gloses linguistiques, mythologiques et « scientifiques », morales et allégoriques).

Table des matières…