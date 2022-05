Table ronde : Un cirque français dans une Afrique indépendante (années 1960-1970)



Une troupe de cirque venue de France a parcouru une quinzaine de pays africains entre 1960 et 1981. Ces deux décennies ont été capitales pour ces États-nations indépendants depuis peu et qui tentaient, chacun à leur façon, de concrétiser l’idée d’émancipation. Quelle place jouent alors les loisirs dans ce contexte si particulier ?

Et quels liens se maintiennent avec l’ancienne puissance coloniale, indirectement représentée par la troupe de circassiens français ?

C’est à ces questions que chercheront à répondre plusieurs spécialistes de l’histoire de l’Afrique.

—



Table ronde animée par Didier Nativel, Professeur, Université Paris Cité, spécialiste d'histoire de l'Afrique et de l'océan Indien, Directeur adjoint du laboratoire CESSMA



Madame Catherine Coquery-Vidrovitch : Professeur émérite, spécialiste d'histoire de l'Afrique interviendra sur « Les premières décennies de l’indépendance francophone : du néocolonialisme à la Francafrique »



Monsieur Benoit Beucher : Maître de Conférence, Université Paris Cité, Historien, Laboratoire CESSMA intervention sur "Un cirque sur la scène post-coloniale ouest-africaine : quelques éléments de contextualisation historique"



Madame Sarra Zaied : Post-doctorante, Historienne spécialiste de l'histoire du Maghreb, EHESS, CETOBaC interviendra sur "Se divertir dans une société en mouvement et encadrée. Le cas de la Tunisie (années 1960-années 1980)".

—

Exposition : "Un cirque en Afrique : l’aventure d’une famille française de cirque entre 1960 et 1981"

du mercredi 18 mai au mercredi 14 septembre 2022 aux Grands Moulins