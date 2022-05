Basée sur des sources privées collectées dans le cadre d’une recherche de master d’histoire par Yoann Bideau, l’exposition « Un cirque en Afrique : l’aventure d’une famille française de cirque entre 1960 à 1981 » sera présente aux Grands Moulins du mercredi 18 mai au mercredi 14 septembre 2022. Ces documents d’une grande richesse évoquent, dans le détail, le quotidien d’une troupe circassienne française, les Robba-Dallau, qui pendant plus de vingt ans, de 1960 à 1981, ont sillonné quinze pays du continent africain.

C’est un double voyage, dans le temps et l’espace, qu’offre cette exposition. Fenêtre originale et vivante sur l’univers du cirque des scènes aux coulisses, des capitales à de petites localités, le long de routes et de pistes empruntées par d’impressionnants convois, d’Alger à Dakar, en passant par Tunis, Bamako ou Cotonou.



Véritable aventure, la tournée a traversé des paysages d’abord inédits, puis bientôt familiers, pour des circassiens conscients du caractère exceptionnel de ce séjour prolongé loin de la France. Il faut également imaginer, comme au début de « Jour de fête » de Jacques Tati, l’étonnement joyeux et l’engouement qu’a dû susciter le passage du Mondial Circus (et de ses déclinaisons) partout où il a installé son imposant chapiteau.



Cette exposition conçue et réalisée par les Manifestations culturelles et scientifiques de la Direction Générale Déléguée des Bibliothèques et Musées conjointement avec Yoann Bideau et avec le soutien de ses enseignants, Didier Nativel et Jean-Pierre Guilhembet, a souhaité rendre hommage à cette famille circassienne offrant à son public un cirque traditionnel mais également porter un regard sur les pays africains au centre de ce périple qui, à partir des années soixante, s’inventent un destin.

Commissariat d’exposition

Yoann Bideau, Mastérant en Histoire à Université Paris Cité

Armelle Rigaud, Chargée de mission Action culturelle et scientifique. Pôle Patrimoine, rayonnement culturel et scientifiques. Direction générale déléguée des bibliothèques et Musées – Université Paris Cité

Adrien Lamotte, Laura Marechal, Estelle Richard, Bibliothèque des Grands Moulins. Direction générale déléguée des bibliothèques et Musées – Université Paris Cité

Pauline Laurent, Responsable Adjointe de la Bibliothèque des Grands Moulins. Direction générale déléguée des bibliothèques et Musées – Université Paris Cité

avec le soutien :

de Christophe Pérales, Directeur général délégué des bibliothèques et musées. Université Paris Cité

de Jean Guillemain, Directeur du Pôle Patrimoine, rayonnement culturel et scientifiques. Direction générale déléguée des bibliothèques et Musées – Université Paris Cité

et le concours :

de Didier Nativel, Professeur d’histoire de l’Afrique et de l’océan Indien. Directeur adjoint du Laboratoire CESSMA – Université Paris Cité

et de Jean-Pierre Guilhembet, Professeur d’Histoire romaine à l’Université Paris Cité – Vice-président de la Société Française d’Histoire Urbaine