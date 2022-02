Adresse : Limoges, Bfm centre ville

Le colloque « Tristan L’Hermite (1601-1655) et Amédée Carriat (1922-2004) : une histoire littéraire en Limousin », organisé par Les Amis de Tristan L'Hermite, se tiendra les vendredi 18 et samedi 19 février 2022 à la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges, auditorium Anne et Georges-Emmanuel Clancier.



Parallèlement a lieu une exposition au pôle Limousin et Patrimoine de la Bfm, du 1er février au 31 mars 2022 : elle présente le fonds Amédée Carriat, qui réunit les éditions originales et les documents que l’érudit et bibliophile creusois Amédée Carriat avait acquis autour de la figure de l’écrivain Tristan L’Hermite et qu’il a légués à la Bfm en 2004 ; une version numérique de l'exposition sera disponible d'ici l'été 2022.



Organisés à l’occasion du centenaire de la naissance d’Amédée Carriat par le pôle « Limousin et patrimoine » de la Bfm de Limoges ainsi que par l’association des Amis de Tristan L’Hermite, cette exposition et ce colloque entendent explorer la rencontre entre deux êtres nés sur les mêmes terres, à deux époques radicalement éloignées, et rendre hommage à la figure de médiateur et de passeur que fut Amédée Carriat. En creux, il s’agit également d’interroger le phénomène de réhabilitation littéraire et culturelle – puisqu’Amédée fut un acteur de la redécouverte de Tristan au XXe siècle, de considérer le rôle joué par la dimension territoriale et par la bibliophilie dans la réactivation de certaines figures et de réfléchir à la façon dont peut se construire, à l’échelle de l’école puis de la société, une « histoire littéraire commune ».

Voir le détail du programme…

Pour tout renseignement concernant l’exposition, s’adresser à Joëlle Bourlois, directrice du pôle « Limousin et Patrimoine » de la Bfm, joelle.bourlois@limoges.fr ; concernant le colloque, s’adresser à Sophie Tonolo, Les Amis de Tristan L’Hermite, sophie.tonolo@free.fr



Site des Amis de Tristan L'Hermite : https://www.lesamisdetristan.org/