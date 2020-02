Tristan, chevalier de la Table Ronde. Roman imprimé en 1489 par Jehan Le Bourgois pour Anthoine Vérard

2 tomes

Éditrice scientifique: Mary Beth Winn

Classiques Garnier, 2020

Tome 1 : 645 p. / Tome 2: 1207 p.

Tome 1: 69 EUR / Tome 2: 58 EUR

ISBN: T. 1: 978-2-406-09516-3 / T. 2: 978-2-406-09519-4

DESCRIPTION :

Cette édition du roman de Tristan en prose a été imprimée en 1489 à Rouen par Jehan le Bourgois pour le libraire parisien Anthoine Vérard. Cet incunable sera à la base de six nouvelles éditions entre 1496 et 1533 et déterminera l’image de ce chevalier hors pair au xviesiècle et au-delà.

Voir le tome 1 sur le site de l'éditeur...

Voir le tome 2 sur le site de l'éditeur...