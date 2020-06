TOUT CÉSAR

Discours, traités, correspondance et commentaires

Jules CÉSAR,

Alessandro GARCEA (Traducteur, Directeur d'ouvrage),

Alessandro GARCEA (Traducteur, Directeur d'ouvrage)

Robert Laffont

Collection : Bouquins

Date de parution : 28/05/2020

EAN : 9782221192733

Nombre de pages : 960

Ce volume rassemble, intégralement traduits pour la première fois et présentés en édition bilingue, tous les écrits de Jules César : les Commentaires, mais aussi les extraits des discours, des traités et de la correspondance conservés par les Anciens.

Il offre une lecture complète de son oeuvre, qui permet de mieux comprendre à quel point César a été un protagoniste majeur de l’histoire romaine dans son exercice du pouvoir, fondé sur l’idée d’une magistrature suprême au sommet de l’État, et son action réformatrice dans tous les domaines de la vie publique. Il éclaire aussi son influence décisive sur la vie culturelle de son temps, à laquelle il a fourni des apports tout aussi originaux que trop souvent ignorés. Soucieux de préserver le rayonnement de la langue et du patrimoine latins, César fit de Rome un grand centre intellectuel, mû par l’ambition d’ouvrir la connaissance au plus grand nombre et non de la réserver à une seule élite.

Enfin, loin de se réduire à une simple reconstitution des dernières décennies de la République romaine, cet ouvrage met en valeur la dimension littéraire de César. L’ensemble de ses lettres, les citations qui subsistent de ses discours, et la somme tout aussi riche des fragments de ses traités, révèlent les spécificités de l’éloquence césarienne. Un modèle du genre par sa rigueur et sa sobriété, qui font toute son excellence stylistique.

