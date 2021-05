Thomas Corneille

Théâtre complet. Tome IV

édition de Christopher Gossip et Emmanuel Minel

sous la direction de Christopher Gossip

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque du théâtre français, 2021

*

EAN : 9782406106159

750 pages

59 €

*

Dans ce quatrième tome du Théâtre complet de Thomas Corneille qui paraîtra en neuf volumes figurent cinq pièces des années 1660 éditées par Christopher Gossip et Emmanuel Minel: quatre tragédies – Stilicon, Camma reine de Galatie, Maximian et Persée et Démétrius – et une comédie, Le Galant doublé.

Table des matières