Une herméneutique de Johnny Halliday ; Voltaire à propos d’une culbute ; L’Histoire de Gil Blas de Santillane de Le Sage ; Les souvenirs d’enfance et La Morale au cours élémentaire, de L. Lévesque et H. Leclercq, inspecteurs de l’enseignement primaire ; Les Souvenirs d’enfance et de jeunesse d’Ernest Renan ; L’Histoire de ma vie de Casanova, l’étoile liberté, et Dante « Au milieu du chemin de notre vie » ; Les coiffeurs et la prison ; Les envies de Guido Ceronetti ; La gymnastique artistique féminine, les Bacchanales et les Panathénées ; Pierre Girard dans la rue ; Castor et Pollux interchangeables ; Gérard de Nerval et l’ignorance des lecteurs ; Les idées battues en brèche par les sentiments, les impressions, les souvenirs, les croyances ; L’écrivain et le psychokinésiste ; Le temps de la lecture ; De l’influence des romans sur leurs lectrices, leurs lecteurs… et leurs auteurs ; Le rêve de Primo Levi ; Pourquoi écrivez-vous ? ; Mademoiselle Rachel et d’autres messagères du destin ; Du rat avec des herbes amères ; In memoriam Joseph Bialot ; La musique des aurores boréales ; L’art des Inuits au Musée des beaux-arts de Montréal ; Autoportrait de l’auteur en lecteur ; Des pas sur des graviers…

Thierry Laget nous propose de nouvelles éphémérides dont la variété des thèmes, l’élégance du style intéresseront aussi pour l’érudition de l’auteur nourrissant la justesse de son propos, la richesse de son art . Comme dans son premier volume paru en 2016, (Le ciel est un grand timide, Fario, collection Théodore Balmoral), Thierry Laget excelle à mesurer ce qui rapproche encore notre époque du passé, ce qui nous en éloigne, et propose ainsi une conception de la littérature inséparable du legs de nos lectures.

*

Thierry Laget est né à Clermont-Ferrand en 1959. Installé à Florence, il en fait le décor de ses livres, Florentiana, Rois d’Avanie ou La Fiancée italienne. Son troisième roman, Iris, chronique d’un village auvergnat, obtient le prix Fénéon en 1992. De retour en France, il se consacre à l’écriture et publie Roman écrit à la main, Supplément aux mensonges d’Hilda ou Madame Deloblat ; des essais autobiographiques : À des dieux inconnus et Bibliothèques de nuit ( collection « L’un et l’autre », Gallimard); un portrait de Stendhal en cinquante-trois journées ; des nouvelles (Atlas des amours fugaces, L’Arbre vengeur). En 2012, son roman La Lanterne d’Aristote (Gallimard) obtient le prix de l’Académie française Maurice Genevoix.