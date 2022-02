Ce premier tome des poésies de Gautier contient les pièces réunies en volume jusqu’en 1845, date où furent publiées les Poésies complètes, édition en quatre parties, soit : Albertus, La Comédie de la mort, Poésies diverses, Poésies nouvelles.



Paru en 1832, Albertus, outre le poème narratif homonyme, reproduisait les quarante-deux pièces du premier recueil (Poésies, 1830) et vingt autres poésies de la période 1830-1832. La Comédie de la mort (1838) contient non seulement le long poème qui porte ce titre, mais encore cinquante-sept textes qui se retrouveront sous le titre Poésies diverses dans les Poésies complètes (1845). Dans ce dernier recueil, sous la rubrique Poésies nouvelles, se trouvent les « Pièces diverses », seize poèmes qui datent de 1839-1845, ainsi que le recueil España, qui rassemble quarante-trois poésies publiées à la même époque.

Dans la présente édition, on trouvera des Notices en tête des recueils, des détails bibliographiques pour chaque poème, des commentaires, des notes explicatives et de nombreuses variantes des manuscrits et des imprimés. Nous reproduisons en outre les six poésies publiées en 1830-1832 qui furent écartées en 1845, ainsi que la Préface d’Albertus (1832), non réimprimée du vivant de l’auteur.

Peter Whyte, professeur à la retraite de l'Université de Durham et François Brunet, maître de conférences HDR sont d’éminents spécialistes de Théophile Gautier sur lequel ils ont publié de nombreux ouvrages.

L’introduction et la table des matières de l’ouvrage sont disponibles sur la page présentant l’ouvrage, à l’adresse : www.honorechampion.com